Еще в детстве волжанин Вячеслав Челобитчиков полюбил голубей. Новое занятие настолько увлекло мальчишку, что уже к концу начальной школы в его голубятне жили около 40 птиц. С тех пор прошло больше полувека, но, как и тогда, мужчина не мыслит себя без сизарей. О хобби, ставшим делом всей его жизни, он рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Каждый день Вячеслав Челобитчиков спешит в свой птичник. В этом небольшом домике, установленном в 24-м микрорайоне Волжского еще в 1985 году, его ждут больше сотни голубей.

- В нашем детстве не было ни интернета, ни телевидения. Такие деревенские мальчишки, как я, весь день бегали по улицам и искали себе занятия, - ностальгирует волжский голубевед. - В каждом втором дворе держали голубей, поэтому мы с братом заразились этим делом. Я тогда еще даже не ходил в школу.





Своих первых пойманных голубей увлеченные мальчишки поселили в сарае. А вскоре родители сделали им самый запоминающийся подарок, купив пару «декораций» (декоративных особей). Настоящая мечта ребят, полюбивших птиц однажды и, как оказалось, навсегда.

- Сначала держали абы что. А потом птицы становились все лучше и лучше. Помню, как копили деньги на нового голубя. Собрав нужную сумму, мы абсолютно счастливые бежали к односельчанам, выводившим самых красивых и породистых птиц. Сколько радости приносили такие покупки, - улыбается Вячеслав Челобитчиков. – Классе в шестом у нас появился голубь, которого я помню и сейчас. Декоративный, чисто черный. Красавец! Мы с братом выкормили его со рта, и он стал настолько ручным, что при встрече с нами тут же садился на голову или на плечи. Возьмешь его в руки, кинешь вверх, а он разворачивается и сразу же летит обратно. Были в жизни и другие хорошие птицы. Но такой, пожалуй, я больше не встречал.





В середине 80-х молодой мужчина переехал в Волжский. Любимые птицы остались в деревне, у младшего брата. Казалось, на этом история с голубями шла к своему логическому завершению. Но нет. Первую пару «городских» сизарей мужчина держал прямо в квартире. Получив новое жилье в 24-м микрорайоне, Вячеслав Челобитчиков дождался и разрешения на установку небольшой голубятни в жилом квартале.

- Сейчас таких энтузиастов, как я, стало совсем мало. Буквально пятнадцать лет назад людей, посвящающих себя голубям, было намного больше, - говорит волжанин. – И все же я регулярно езжу к людям, которые держат николаевскую породу птиц, посещаю специализированные ярмарки и выставки в разных регионах. Увы, в наших поселках традиция постепенно сошла на нет, а вот в Тамбовской и Воронежской областях молодые ребята, как и прежде, занимаются голубями. Это же так интересно! Видели бы вы лица детей, которые толпами заходят ко мне после школы. Кто-то просит посмотреть на птенцов, кто-то – запустить птицу в небо. Я не отказываю никому. Внуки, кстати, тоже любят голубей. Играют с ними, но в тему особо не вникают. Ничего, еще не вечер. Подрастут, а дальше посмотрим.





Любимое дело Вячеслава Челобитчикова не знает сезонов. И все же времени, когда птица окончательно долиняет, мужчина ждет с особым настроением. Именно в этот момент он оценивает результаты своей работы и завороженно смотрит на полет птиц.

- Декоративных птиц я держу просто для красоты. А вот голубей николаевской породы я часто вывожу «погонять» и посмотреть на работу их крыла - важный для нас показатель, - объясняет мужчина. – Знаете, я настолько растворился в этой теме, что уже попросту не представляю себя без птиц. Мысль о том, что их можно взять да и вывести, у меня не укладывается в голове. Как без них? Это моя отдушина. И моя жизнь. Кстати, во времена нашей молодости голубей не выпускали на свадьбах и других праздниках. А вот мой старший сын накануне бракосочетания посмотрел какое-то видео и попросил меня купить голубей. Купил. Как только молодожены выпустили их около ЗАГСа, к нам подошли сразу несколько пар: «Где вы их взяли? Можно нам так же?». Тогда же выпускание птиц стало чрезвычайно модной и востребованной традицией. Традицией, которая живёт и сегодня.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»