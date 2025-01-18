Под Волгоградом разыскивают 16-летнюю беглянку со стажем

Последний раз подросток уходила из дома летом 2024 года. А однажды ее нашли на Кубани.
Происшествия 18.01.2025 21:10
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18.01.2025 21:10
Последний раз подросток уходила из дома летом 2024 года. А однажды ее нашли на Кубани.
16-летнюю жительницу Палласовского района Перузу Сагиндикову вновь разыскивают правоохранители. Как сообщает ИА «Высота 102», местонахождение девушки неизвестно с 3 января 2025 года.Несовершеннолетняя уже не первый раз убегает из дома в поселке Новостройка Палласовского района. Раньше она покидала родные пенаты вместе со своей старшей сестрой, которая уже достигла совершеннолетия и живет отдельно от семьи.
Последний раз подросток уходила из дома летом 2024 года. А однажды ее нашли на Кубани.
Кто обладает информацией о том, где может находиться девушка, просьба сообщить об этом по телефону 102.
Коллаж из архива V102.RU
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