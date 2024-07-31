В Волгограде ищут беглянку со стажем под чужим именем

В Волгограде разыскивают пропавшую в Палласовском районе Волгоградской области 16-летнюю девочку-подростка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт», Перуза Бауиржановна Сагиндикова ушла из дома 27 июля и бесследно исчезла.

Волонтеры отмечают, что рост несовершеннолетней 166 сантиметров, она нормального телосложения, волосы каштановые, глаза карие. В какой именно одежде была в день пропажи — неизвестно.

В свою очередь собственный источник «Высоты 102» пояснил, что подросток пропала из поселка Красный Октябрь Палласовского района, куда она поехала навестить свою бабушку.

— Там история какая. У нее есть сестра Алтынай. В апреле ей исполнилось 18 лет, и она ушла из дома, начала самостоятельную жизнь. По закону имеет право, уже взрослый человек. Младшая похоже хочет по ее стопам. Хотя семья у них совершенно обычная. Отец воспитывает с мачехой. Родная мать — тоже птица вольная, живет сама по себе. Может быть дело в этом. Не самый лучший пример был перед глазами. Сестры раньше вместе часто уходили гулять, это уже не первый случай. Однажды младшую даже находили на Кубани, — рассказал источник.

Как стало известно журналистам информагентства, у пропавшей Перузы нет с собой документов, есть сотовый, но трубку она не берет. В день исчезновения была одета в бежевую толстовку, свободные короткие брюки кремового цвета, на ногах — кроссовки белого цвета, с собой был серый рюкзак. Может представляться вымышленными именами, носит очки.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о месте нахождения Перузы Сагиндиковой, просьба сообщить по телефону «102» или связаться с координаторов волонтеров-поисковиков Ольгой по номеру 8 918 244 58 60.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали об ушедших из дома в поселке Новостройка Палласовского района на тот момент 14-летней Перузы и ее 16-летней сестры Алтынай.