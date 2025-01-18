



Незаконный сброс нефтепродуктов зафиксировали сегодня, 18 января, в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», большой объем опасных веществ попал в канализационную систему в Красноармейском районе. Незаконный сброс нефтепродуктов зафиксировали сегодня, 18 января, в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях водоснабжения», большой объем опасных веществ попал в канализационную систему в Красноармейском районе.

О происшествии на КНС №5 на юге города уже осведомлены экстренные службы.Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, специалисты МЧС. Отобраны пробы стоков, после чего их изучат в лаборатории. В настоящее время специалисты «Концессий водоснабжения» прорабатывают варианты удаления опасных веществ из канализационной системы., - пояснили в компании.Напомним, что слив отходов химического производства в канализацию является одной из основных версий ЧП, случившегося в июле 2024 года на КНС-4 в Красноармейском районе, когда погибли пять человек. Тогда в системе водоотведения был обнаружен большой объем сточных масс с явным признаком химических веществ. После произошедшего все коммерческие организации проверяются на предмет очистки стоков в целях недопущения подобной ситуации.