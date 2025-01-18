Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, специалисты МЧС. Отобраны пробы стоков, после чего их изучат в лаборатории. В настоящее время специалисты «Концессий водоснабжения» прорабатывают варианты удаления опасных веществ из канализационной системы.
- Станция в настоящий момент функционирует в штатном режиме. На КНС проводятся все необходимые замеры уровня загазованности. Все показатели находятся в норме - персонал продолжает работу в штатном режиме. Угрозы сотрудникам КНС и жителям соседних домов нет, система вентиляции работает стабильно, - пояснили в компании.
Напомним, что слив отходов химического производства в канализацию является одной из основных версий ЧП, случившегося в июле 2024 года на КНС-4 в Красноармейском районе, когда погибли пять человек. Тогда в системе водоотведения был обнаружен большой объем сточных масс с явным признаком химических веществ. После произошедшего все коммерческие организации проверяются на предмет очистки стоков в целях недопущения подобной ситуации.
Фото из архива V102.RU