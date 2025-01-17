Несовместимо с жизнью: умер волгоградец, пострадавший в ДТП с фурой





В Волгограде скончался молодой мужчина, которые получил сегодня, 17 января, тяжкие травмы в дорожно-транспортном происшествии на Второй продольной с участием ассенизационной машины и грузовика.



Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском облздраве, его состояние после столкновения транспортных средств было критическим.

– Мужчина в возрасте около 35 лет в связи с тяжестью состояния доставлен в больницу СМП №7, – сообщили в облздраве. – Несмотря на усилия медиков, пациент скончался. К сожалению, травмы несовместимые с жизнью.

По предварительным ГУ МВД России по Волгоградской области около 12.00 водитель автомобиля «МАЗа» не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик. Удар пришелся в кабину «МАЗа» со стороны пассажирского сидения.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», пассажиру «МАЗа» оторвало ногу и он потерял много крови.