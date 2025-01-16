Мясо и молоко резко подорожали в Волгоградской области

Экономика 16.01.2025 09:09
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16.01.2025 09:09
В Волгоградской области в начале 2025 года заметно выросли цены на некоторые продукты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, который впервые опубликовал статистику в этом году, в списке подорожавшей еды первые места занимают мясо, молоко и овощи.
Так, стоимость свинины выросла на 2,62% - до 364, 54 рубля, а куры стали дороже аж на 6,6%. Теперь средняя цена курятины достигла 200 рублей за килограмм.
Подскочило в цене подсолнечное масло – на 3,09% (131,95 рубля), а ультрапастеризованное молоко стоит теперь 93,3 рубля за литр – рост составил 3,45%.Не отстает от молока и творог – он стал дороже на 3% (389,34 рубля за кг).
Также продолжили дорожать и овощи. Больше всего – огурцы. Стоимость этого вида овощей выросла почти на 20% (!) – до 260 рублей за кг. Поменялись ценники и на помидорах – средняя цена килограмма увеличилась на 6% (до 233 рублей). Лук теперь стоит почти 50 рублей – он подорожал на 4,2%.
Еще одна печальная новость. Как и обещали власти, в новом году выросла стоимость водки. В волгоградских магазинах средняя цена горячительного составила 716 рублей за литр, что на 9,12% выше, чем в прошлом году.
Чем можно утешиться? Если кому-то станет легче, то яйца стали дешевле аж на 0,2% (104,7 рубля за десяток), а рис - на 1,7% (97,23 рубля за кг). Среди упавших в цене продуктов числятся и яблоки. Цена на них снизилась на 1% - до 116 рублей.
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