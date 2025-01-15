Происшествия

Облздрав сообщил о состоянии детей из горевшей в Волгограде «Лады»

Происшествия 15.01.2025 12:20
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15.01.2025 12:20


В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии двоих детей, которые утром 15 января находились в автомобиле «Лада Гранта», который загорелся после столкновения с деревом. Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось в Тракторозаводском районе. В результате погибла женщина-водитель. 

Здоровью детей, по данным волгоградского облздрава, на данный момент ничего не угрожате. Более того, один из них получил легкие травмы и сейчас уже находится дома. 

14-летний ребенок доставлен в нейрохирургическое отделение больницы СМП №7, состояние удовлетворительное, находится под наблюдением, – сообщают в профильном комитете. – Второй ребенок в возрасте 16 лет направлен на амбулаторно лечение.  

По предварительным данным Госавтоинспекции,  одной из причин ДТП могло стать то, что автомобиль не располагал шинами, пригодными для передвижения в зимний период. «Ладу Гранту» могло занести на обледеневшей за ночь дороге, в результате чего транспортное средства врезалось в бордюр, затем в дерево и загорелось. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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