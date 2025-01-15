В Волгограде «Лада Гранта» c детьми врезалась в дерево и загорелась: погибла женщина





В Волгограде женщина-водитель погибла после того, как автомобиль под ее управлением врезался в дерево. Происшествие случилось в Тракторозаводском районе – в районе Селезневки – утром 15 января.

В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали, что авария произошла около дома №53 по ул. Дегтярева в 7-45 ч.

В настоящее время на месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства аварии.

– В результате ДТП 43-летняя женщина погибла, дети в возрасте 14 и 17 лет доставлены в больницу, – прокомментировали в главке.

По предварительной версии, водитель не справилась с управлением и съехала с дороги. От удара о дерево произошло возгорание.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области, видео t.me/vlgchp