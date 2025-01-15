Федеральные новости

Эксперт назвал наиболее вероятные причины тотального сбоя в Рунете

Федеральные новости 15.01.2025 09:45
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15.01.2025 09:45


Возможные причины тотального сбоя в Рунете, случившегося 14 января, назвал председатель правления Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Мнение эксперта опубликовала «Парламентская газета». Как передает издание, Клименко не исключает, что отечественные сайты могли «лечь» из-за внешнего воздействия. Но не исключены и другие варианты. 

– Зарубежные сайты в основном оставались доступны, наши нет, – подчеркивает эксперт. – Исходя из этого, можно предположить, что нечто случилось на узловой станции, где происходит обмен трафиком. В связи с чем – вопрос пока открытый. Есть две точки зрения. Одна «классическая» – что это Роскомнадзор что-то там делает на серверах. Другая – что это было какое-то внешнее воздействие или системная ошибка. Возможно, вирус пришел на точку обмена трафиком между серверами, и до них какое-то время просто не могли достучаться. Возможно, завирусовано оказалось иностранное оборудование Cisco, которое у нас осталось в больших количествах – маршрутизаторы, модули, сетевое оборудование и так далее.

Наиболее вероятной причиной «падения» Рунета Герман Клименко считает именно заражение вирусом. 

– Что-то явно происходило на глобальном, инфраструктурном уровне. Скорее всего, что-то действительно произошло на маршрутизаторах, и получилась ситуация, напоминающая пробки в большом городе: магазины открыты, только добраться до них нельзя, потому что все дороги стоят. А вот кто это воздействие, из-за которого Рунет «упал», произвел, сказать пока невозможно – это в равной степени может быть как результат действия неких злонамеренных сил, так и чьей-то ошибки.

Напомним, что сбой произошел 14 января около 17.00. В результате все отечественные сайты оказались недоступны пользователям, наблюдались проблемы в работе видеохостингов, финансовых сервисов, а также временно перестали работать маркетплейсы и службы заказа такси. 

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