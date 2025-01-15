Транспорт

Готовность моста через ВДСК на обходе Волгограда составляет 90%

Транспорт 15.01.2025 08:52
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15.01.2025 08:52


В Волгоградской области готовность строящегося в Светлоярском районе моста через Волго-Донской судоходный канал составляет 90%. Объект планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. Об этом V102.RU сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

- В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой Российской Федерации, окончание реализации 1-го этапа обхода Волгограда, в состав которого входит мост через ВДСК, предусмотрено в 2025 году, - сообщили в ФКУ в ответ на редакционный запрос информагентства.

Напомним, что мост через ВДСК - ключевой объект автодорожного обхода Волгограда на пути международного транспортного коридора «Север – Юг». Новая трасса, протяженность которой составит порядка 100 км., строится в несколько этапов. Путепровод через Волго-Донской судоходный канал возводится в соответствии с графиком. В марте 2023 года была завершена надвижка правой русловой части моста. После этого специалисты приступили к сборке, монтажу и надвижке левой русловой части путепровода. В мае 2024 года эти работы завершились.

Дорожники произвели сборку и монтаж пролетных строений с  последующим сооружением монолитных плит проезжей части. А также нанесли гидроизоляцию и уложили асфальтобетонное покрытие, но пока без верхнего слоя. На правой половине моста уже установлены перильные ограждения.


- Сейчас готовность моста через ВДСК составляет 90%, - уточнили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. 

Общая протяженность пролетов моста вместе с эстакадной частью составит более 1300 метров. Высота опор достигает 17 метров, а длина пролетов - 147 метров. На строительстве путепровода задействованы специалисты высокого уровня, имеющие опыт работы в таких условиях и с металлоконструкциями больших размеров.


Отметим, что в конце 2024 года в Волгоградской области был введен в эксплуатацию первый 25-километровый участок обхода Волгограда, который построен на стыке Советского района Волгограда и Городищенского района Волгоградской области.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

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