В Волгоградской области завершена надвижка пролетов строящегося моста через Волго-Донской судоходный канал в Светлоярском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», 2 марта на объекте побывал губернатор Андрей Бочаров.

Глава волгоградского региона выразил благодарность строителям и сообщил участникам выездного совещания, что работы по возведению нового путепровода ведутся в графике.





– Автодорожный обход Волгограда — уникальное сооружение. Мост через ВДСК — его ключевой объект, в том числе в международном коридоре «Север-Юг» в целом, – сказал Андрей Бочаров. – Работы проходят в соответствии с графиком, в полном объеме обеспечены необходимыми ресурсами. Надвижка — сложный технологический процесс и серьезный экзамен для всех строителей. И сегодня вы его сдали: по всем показателям с высокой точностью попали миллиметр в миллиметр.

Андрей Бочаров отдельно отметил эффективное взаимодействие в реализации проекта с руководством ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, Росавтодором и Минтрансом РФ.

– Со своей стороны, мы будем способствовать реализации проекта. В настоящее время с Росавтодором активно занимаемся вопросами придорожного сервиса. Важно не только построить обход, но и создать хорошие условия для тех, кто будет пользоваться этой магистралью, — сказал он.





Общая протяженность пролетов моста вместе с эстакадной частью составит более 1300 метров. Уже пройдено три стадии реализации проекта, что заняло по времени порядка двух месяцев. Первый этап, стартовавший 27 декабря 2022 года, позволил собрать и надвинуть 13 из 23 блоков до временной опоры на другом берегу канала. На втором этапе подняли, состыковали с предыдущими и надвинули еще шесть блоков.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, администрация Волгоградской области