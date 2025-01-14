СК разберется в обмане семьи участника Бахмутской мясорубки из Волжского





Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о мошеннических действиях в отношении семьи участника СВО из Волгоградской области. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», семья командира одного из штурмовых подразделений Виктора Х. лишилась квартиры. В июне 2024 года мужчина прибыл ненадолго с передовой в родной город Волжский, однако вместо отдыха с близкими был вынужден оббивать пороги правоохранительных и надзорных органов, умоляя помочь вернуть имущество.

Напомним, в июле 2024 года в редакцию информагентства обратились супруги Виктор и Екатерина из Волжского. С их слов, они стали жертвами своей бывшей подруги Анастасии. Продав трехкомнатную квартиру в Волжском, чета волжан согласилась на предложение женщины и передала средства для покупки квартиры в Московской области. Безоговорочно доверяя подруге, супруги оформили доверенность на недвижимость на длительный срок. Условием было получение дохода от сдачи московского жилья внаём.





Однако, как поясняли Екатерина и Виктор, на деле дохода они не увидели. Более того, в 2021 году близкая подруга семьи уговорила продать московскую недвижимость и вложить средства в развитие ее бизнеса, параллельно обещая ежемесячные компенсации и оформив супругу участника СВО руководителем одной из организаций.

В 2024 году волжане попросили Анастасию вернуть деньги.

– Нам нужны были деньги, которых бы хватило на приобретение такой же квартиры, которую мы продали в 2021 году, – рассказывал Виктор. Однако знакомая тут же отказалась от всех своих устных договорённостей.





Обращения в правоохранительные органы по факту мошенничества не привели к результату. В итоге накануне, после очередного публичного обращения Екатерины Х. в Центральный аппарат СК России, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – сообщили в Информационном центре СК России.