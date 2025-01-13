Останки человека найдены возле администрации в Волгоградской области





В Волгоградской области рядом со зданием сельской администрации обнаружены человеческие останки. Как сообщает ИА «Высота 102», череп без нижней челюсти нашли накануне в Среднеахтубинском районе.

– Прямо скажем леденящую кровь находку местные жители сделали метрах в ста от здания в переулке Рабочем в селе Рахинка, – сообщили информагентству в экстренных службах. – По имеющимся данным, череп принадлежит давно усопшему человеку.

Вероятнее всего, сообщают источники ИА «Высота 102», речь идет о захоронении времен Великой Отечественной войны.