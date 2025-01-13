Происшествия

В Волгограде пресекли наркобизнес несостоявшейся семейной пары

Происшествия 13.01.2025 11:39
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13.01.2025 11:39


Оперативные сотрудники полиции задержали в Волгограде двоих сожителей, которые распространяли в городе сильнодействующий наркотик. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 29-летний мужчина и его 33-летняя возлюбленная приобретали наркотики в Интернете, а потом сбывали их через тайники-закладки.

- В ходе обыска по месту жительства у молодой пары обнаружены и изъяты весы, упаковочный материал для фасовки наркотиков, а также свертки с веществом - героином и моноацетилморфином, - рассказали в главке.


Молодая пара задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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