В Российской академии образования поддержали ввод интегральной оценки в школе





Глава Российской академии образования Ольга Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах. Как сообщает V102.RU, об этом она сообщила 12 января в интервью ТАСС.

- Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ, - считает Ольга Васильева.

По мнению главы РАО, необходимо установить механизм, который бы учитывал все достижения выпускника, поскольку Единый государственный экзамен пока не может обеспечить это в полной мере.