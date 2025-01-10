



«Динамо-Синара» сегодня, 10 января, в первом матче в 2025 году дома обыграло «Звезду» с минимальной разницей в один мяч – 32:31. Такого нервного поединка, как сегодня, на «Динамо Арене» болельщики волгоградского гандбольного клуба не видели давно. Бело-голубые вместе со своими соперницами находились до этой встречи на соседних позициях в турнирной таблице, а ход игры продемонстрировал действительно фактически равные возможности команд, каждая из которых могла как выиграть, так и проиграть в итоге. «Динамо-Синара» сегодня, 10 января, в первом матче в 2025 году дома обыграло «Звезду» с минимальной разницей в один мяч – 32:31. Такого нервного поединка, как сегодня, на «Динамо Арене» болельщики волгоградского гандбольного клуба не видели давно. Бело-голубые вместе со своими соперницами находились до этой встречи на соседних позициях в турнирной таблице, а ход игры продемонстрировал действительно фактически равные возможности команд, каждая из которых могла как выиграть, так и проиграть в итоге.

Впрочем, гости начали довольно бодро и на первой минуте вышли вперед — отличилась Алина Триобчук. Стартовая десятиминутка прошла с минимальным преимуществом «Звезды», которую регулярно волгоградкам приходилось догонять. «Синаре» долго не удавалось выйти вперед и только ближе к середине тайма при счете 4:4 и после сейва голкипера Марии Дувакиной Екатерина Скивко забросила важный мяч и впервые в поединке вывела бело-голубых вперед, а вскоре дважды подряд отличилась и динамовка София Лыжина, которая увеличила отрыв до двух мячей. Впрочем, гости начали довольно бодро и на первой минуте вышли вперед — отличилась Алина Триобчук. Стартовая десятиминутка прошла с минимальным преимуществом «Звезды», которую регулярно волгоградкам приходилось догонять. «Синаре» долго не удавалось выйти вперед и только ближе к середине тайма при счете 4:4 и после сейва голкипера Марии Дувакиной Екатерина Скивко забросила важный мяч и впервые в поединке вывела бело-голубых вперед, а вскоре дважды подряд отличилась и динамовка София Лыжина, которая увеличила отрыв до двух мячей.





Правда, развить добытое преимущество на этом отрезке «Синара» не смогла, а вот «Звезда» спустя несколько минут оформила сразу четыре точных попадания подряд, несмотря на тайм-аут наставника хозяек Евгения Дмитриева – его подопечные по-прежнему оставались в роли догоняющих и никак не могли прервать затянувшуюся голевую засуху. Звенигородский коллектив завладел инициативой, а их оппонентки сталкивались с трудностями при организации атак. В самой концовке первой половины динамовка София Романенко в большинстве отличилась и сократила отставание до «минус 2». При этом и гости в долгу не остались и успели еще дважды успешно поразить ворота бело-голубых до окончания тайма. И на перерыв команды ушли со счетом 18:14 в пользу подмосковного клуба. Правда, развить добытое преимущество на этом отрезке «Синара» не смогла, а вот «Звезда» спустя несколько минут оформила сразу четыре точных попадания подряд, несмотря на тайм-аут наставника хозяек Евгения Дмитриева – его подопечные по-прежнему оставались в роли догоняющих и никак не могли прервать затянувшуюся голевую засуху. Звенигородский коллектив завладел инициативой, а их оппонентки сталкивались с трудностями при организации атак. В самой концовке первой половины динамовка София Романенко в большинстве отличилась и сократила отставание до «минус 2». При этом и гости в долгу не остались и успели еще дважды успешно поразить ворота бело-голубых до окончания тайма. И на перерыв команды ушли со счетом 18:14 в пользу подмосковного клуба.





После возвращения из раздевалок звенигородская команда в начале второго тайма неудачно провела первую атаку, чем и воспользовалась Софья Васильева, выбежавшая в быстрый отрыв и успешно его реализовав. Правда, «Звезда» оперативно вернула преимущество в четыре очка. Только, когда счет на табло стал совсем неприятным для динамовок – 16:20 – бело-голубые как-будто проснулись и начали наверстывать упущенное. Собравшись, начав действовать более собрано и подтянув реализацию, волгоградки после дубля Долматовой и попаданий Софии Лыжиной и Софьи Васильевой догнали «Звезду» и сравняли – 20:20. Теперь уже пришлось нервничать главному тренеру гостей и известной в прошлом волгоградской гандболистке Ольге Акопян. Хозяйки после точного броска Лыжиной вновь вырвались вперед. Долгое время динамовкам, поймавшим кураж, удавалось держать соперниц на расстоянии. И, хотя гости приближались к бело-голубым, волгоградки держались из последних сил, благодаря в том числе самоотверженной работе и нескольким ярким и важнейшим спасениям своего вратаря Марии Дувакиной. После возвращения из раздевалок звенигородская команда в начале второго тайма неудачно провела первую атаку, чем и воспользовалась Софья Васильева, выбежавшая в быстрый отрыв и успешно его реализовав. Правда, «Звезда» оперативно вернула преимущество в четыре очка. Только, когда счет на табло стал совсем неприятным для динамовок – 16:20 – бело-голубые как-будто проснулись и начали наверстывать упущенное. Собравшись, начав действовать более собрано и подтянув реализацию, волгоградки после дубля Долматовой и попаданий Софии Лыжиной и Софьи Васильевой догнали «Звезду» и сравняли – 20:20. Теперь уже пришлось нервничать главному тренеру гостей и известной в прошлом волгоградской гандболистке Ольге Акопян. Хозяйки после точного броска Лыжиной вновь вырвались вперед. Долгое время динамовкам, поймавшим кураж, удавалось держать соперниц на расстоянии. И, хотя гости приближались к бело-голубым, волгоградки держались из последних сил, благодаря в том числе самоотверженной работе и нескольким ярким и важнейшим спасениям своего вратаря Марии Дувакиной.

Самой драматичной выдалась заключительная пятиминутка противостояния. «Синара» лидировала со счетом 31:28. После очередного гола Екатерины Скивко гостям пришлось выслушивать наставления Акопян в ходе минутного перерыва. Подсказки и корректировки специалиста не прошли даром - «Звезде» удалось уже вплотную приблизиться к бело-голубым. Более того, гости сравняли счет буквально на последней минуте — отличилась Снежанна Вертушкова. Самой драматичной выдалась заключительная пятиминутка противостояния. «Синара» лидировала со счетом 31:28. После очередного гола Екатерины Скивко гостям пришлось выслушивать наставления Акопян в ходе минутного перерыва. Подсказки и корректировки специалиста не прошли даром - «Звезде» удалось уже вплотную приблизиться к бело-голубым. Более того, гости сравняли счет буквально на последней минуте — отличилась Снежанна Вертушкова.

Теперь пришел черед вмешиваться Евгению Дмитриеву. Волгоградские девушки после проведенного тайм-аута четко сработали по обозначенной схеме, вывели Анастасию Шкитину на бросок и та с ближней дистанции за несколько секунд до конца сделала счет 32:31. При этом «Звезда» не сдавалась до последнего. Гости умудрились за какие-то мгновения довести мяч до чужой половины и даже попробовать сравнять. И тут в очередной раз спасла команду Мария Дувакина, отразив самый последний бросок гостей, после которого прозвучала финальная сирена. Лучшим бомбардиром в стане волгоградского клуба стала Екатерина Долматова с семью мячами. Анастасия Шкитина отличилась шесть раз. Олеся Черненко, проводившая первый матч после рождения ребенка, стала лучшим игроком встречи в динамовском составе. Теперь пришел черед вмешиваться Евгению Дмитриеву. Волгоградские девушки после проведенного тайм-аута четко сработали по обозначенной схеме, вывели Анастасию Шкитину на бросок и та с ближней дистанции за несколько секунд до конца сделала счет 32:31. При этом «Звезда» не сдавалась до последнего. Гости умудрились за какие-то мгновения довести мяч до чужой половины и даже попробовать сравнять. И тут в очередной раз спасла команду Мария Дувакина, отразив самый последний бросок гостей, после которого прозвучала финальная сирена. Лучшим бомбардиром в стане волгоградского клуба стала Екатерина Долматова с семью мячами. Анастасия Шкитина отличилась шесть раз. Олеся Черненко, проводившая первый матч после рождения ребенка, стала лучшим игроком встречи в динамовском составе.





Сегодняшняя эмоциональная, волевая и важная победа бело-голубых привела в восторг болельщиков «Синары», которым пришлось провести достаточно нервный вечер на «Динамо Арене». У волгоградских гандболисток тоже есть повод для гордости. Бело-голубые смогли вовремя собраться, не опустили рук, и буквально до последней секунды бились за победу. Остается надеяться, что первая виктория в этом году придаст бело-голубым уверенности в своих силах и они еще не раз порадуют своих преданных и многочисленных болельщиков. В следующем туре динамовки, набравшие 15 очков и занимающие седьмое место, 15 января сыграют на выезде с московским ЦСКА. Сегодняшняя эмоциональная, волевая и важная победа бело-голубых привела в восторг болельщиков «Синары», которым пришлось провести достаточно нервный вечер на «Динамо Арене». У волгоградских гандболисток тоже есть повод для гордости. Бело-голубые смогли вовремя собраться, не опустили рук, и буквально до последней секунды бились за победу. Остается надеяться, что первая виктория в этом году придаст бело-голубым уверенности в своих силах и они еще не раз порадуют своих преданных и многочисленных болельщиков. В следующем туре динамовки, набравшие 15 очков и занимающие седьмое место, 15 января сыграют на выезде с московским ЦСКА.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com