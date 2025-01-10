Гандболистки «Динамо-Синары» в первом матче года 10 января дома сыграют со «Звездой»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 10 января, в Волгограде проведут первый матч в 2025 году против звенигородской «Звезды» в очередном туре женской Суперлиги. Начало матча на «Динамо Арене» в 18-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.

Напомним, бело-голубые завершили прошлый год на седьмом месте. Подопечные Евгения Дмитриева в заключительных декабрьских поединках уступили дома «Черноморочке» из Новороссийска со счетом 25:28 и «Астраханочке» на выезде - 22:29. При этом динамовки встретятся с астраханками в четвертьфинале Кубка России, где «Синара» имеет возможность взять реванш за чувствительное поражение в Суперлиге.

В национальном чемпионате эти две неудачи снизили шансы «Динамо» попасть в верхнюю шестерку по итогам предварительного этапа. Бело-голубым, имеющим 13 очков в активе, предстоит провести еще четыре встречи до завершения первой части сезона. За это время волгоградки постараются догнать «Ладу», идущую строчкой выше с 16-ю баллами.





Как раз в прошлом туре, который «Синара» пропускала, тольяттинский клуб 6 января на выезде упустил победу над «Звездой». Подмосковный коллектив в заключительной десятиминутке противостояния проигрывал с разницей в четыре мяча, но ушел от поражения и завершил поединок вничью — 24:24. «Звезда» в данный момент располагается на восьмой позиции с 10-ю очками, являясь прямым конкурентом «Динамо-Синары».

Отметим, в стане звенигородской команды по ходу сезона сменился главный тренер. Вместо Михаила Серегина наставником стала известная в прошлом волгоградская гандболистка Ольга Акопян, становившаяся в составе «Динамо» многократной чемпионкой страны и олимпийской чемпионкой 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро в составе сборной России. Еще в прошлом сезоне Акопян возглавляла женский московский ЦСКА, с которым выиграла чемпионат и Кубок России.

Напомним, в первом круге «Звезда» и «Динамо-Синара» в Звенигороде выдали событийный матч. На заключительной минуте встречи точное попадание Анастасии Шкитиной вывело волгоградский клуб вперед. А в самой последней атаке гандболистка «Звезды» Кристина Бельчикова дальним попаданием сравняла счет и установила окончательный результат напряженной игры — 22:22.

Так как бело-голубые пропустили прошлый тур, то команде оставалось только тренироваться. Волгоградские спортсменки возобновили занятия в новом году уже 3 января, начав с работы в тренажерном зале. Затем подшефные Дмитриева переместились на игровую площадку для тактических тренировок. Кто лучше из соперников подготовился к сегодняшнему матчу — узнаем уже совсем скоро.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив)



