Федеральные новости

В России детей-геймеров защитят от насилия и чужих ценностей

Федеральные новости 09.01.2025 14:20
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09.01.2025 14:20


В России планируют законопроект о защите детей от насилия и пропаганды в играх. Как сообщает V102.RU, об этом заявил 9 января председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Планируется, что к рассмотрению законопроекта парламентарии приступят уже в январе. Володин заявил, что в современных видеоиграх слишком много сюжетов с агрессией, насилием и пропагандой чужих ценностей. 

Чтобы защитить хрупкую детскую психику, нижняя палата парламента РФ и обдумывает законопроект о защите молодых граждан от «деструктивного контента».

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