В России детей-геймеров защитят от насилия и чужих ценностей





В России планируют законопроект о защите детей от насилия и пропаганды в играх. Как сообщает V102.RU, об этом заявил 9 января председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Планируется, что к рассмотрению законопроекта парламентарии приступят уже в январе. Володин заявил, что в современных видеоиграх слишком много сюжетов с агрессией, насилием и пропагандой чужих ценностей.

Чтобы защитить хрупкую детскую психику, нижняя палата парламента РФ и обдумывает законопроект о защите молодых граждан от «деструктивного контента».