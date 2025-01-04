«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»: вспоминаем спортивные победы и события 2024 года 





В 2024 году волгоградские спортсмены добивались значимых побед, завоевывали медали различного достоинства на российской и международной аренах, а в нашем регионе прошли запоминающиеся спортивные события, от которых до сих пор – мороз по коже. Корреспондент ИА «Высота 102» вспомнил, кто из волгоградских спортсменов и команд отличился в прошлом году и за кого переживали и радовались болельщики.

Выход «Ротора» в Первую лигу

Волгоградский «Ротор» впервые за последние несколько лет достиг серьезного положительного результата. После вылета во Вторую лигу в 2022 году сине-голубые начали совершать попытки вернуться в подэлитный дивизион. И у «Ротора» справиться с данной задачей получилось не с первого раза. В сезоне 22/23 волгоградский клуб занял лишь третье место в чемпионате и остался во Второй лиге еще на один сезон, который оказался в итоге событийным и в конечном итоге - триумфальным.

По ходу прошлого сезона в «Роторе» сменились четыре главных тренера, а сама команда только в последнем туре завоевала возможность выступить в стыковых матчах за выход в Первую лигу, где волгоградскому коллективу предстояло встретиться с «Новосибирском». На выезде сине-голубые сыграли вничью — 1:1, а в ответном поединке на «Волгоград Арене» 16 июня в присутствии 27014 болельщиков, благодаря хет-трику Ильи Сафронова, волгоградцы уверенно выиграли со счетом 3:1 и оформили долгожданное повышение в классе.

Более того, и в подэлитном дивизионе подопечные Дениса Бояринцева, несмотря на короткую летнюю подготовку, в первой части турнира выглядят весьма достойно. Новичок лиги занимает уверенное седьмое место с 30-ю заработанными очками после 21-го тура. Волгоградские болельщики, которые бьют рекорды посещаемости в Первой и Второй лигах, уже практически не сомневаются, что команде удастся решить главную первоначальную задачу на этот сезон — остаться в Первой лиге.





Матч сборных России и Сирии на «Волгоград Арене»

Российский футбольный союз во второй раз за последний год доверил Волгограду проведение товарищеского матча. 20 ноября 2023 года наша сборная играла в городе-герое против Кубы и разгромила гостей со счетом 8:0, а 19 ноября 2024 года «Волгоград Арена» приняла встречу между Россией и Сирией в присутствии 35628 болельщиков, что оказалось самым высоким показателем посещаемости во всех домашних матчах команды Валерия Карпина в прошлом году.

Волгограду снова удалось организовать настоящий спортивный праздник с предматчевыми яркими активностями: автограф-сессией известных в прошлом российских футболистов - Павла Погребняка, Дениса Глушакова, Евгения Алдонина и Валерия Есипова, розыгрышем призов, выступлением группы «Мираж» и Стаса Пьехи в дуэте с белорусским исполнителем IVAN — все они создали потрясающую атмосферу вокруг товарищеского поединка. Сам матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Максим Осипенко и по разу отличились Илья Самошников и Алексей Миранчук. Благодаря этой победе сборная России завершила год с разницей мячей 26:0, которая была добыта в пяти выигрышных товарищеских встречах в 2024 году. После матча против Сирии президент РФС Александр Дюков назвал Волгоград футбольным регионом и не исключил в будущем проведения новых больших матчей в Волгоградской области.





Серебряная медаль Наталии Бутковой на Паралимпийских играх-2024 по плаванию

Волгоградская спортсменка Наталия Буткова подтвердила свой высокий уровень и стала настоящем героем Паралимпийских игр в Париже в сентябре. Россиянка прошла в финал крупнейших соревнований среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. В решающем заплыве на 150 метров комплексным плаванием Буткова показала время 2 минуты 54,68 секунды, уступив лишь сопернице из Германии Тане Шольц. Но заработанное серебро Паралимпиады также является значимым достижением, которое волгоградская пловчиха добавила к завоеванным серебру и бронзе на Паралимпийских играх-2020 в японском Токио. После успешно проведенного турнира в Париже Наталия Указом президента Владимира Путина была удостоена Ордена Дружбы, а также губернатор Андрей Бочаров наградил Буткову медалью «За заслуги перед Волгоградской областью».





Бронза «Динамо-Синары» в Кубке России

Впервые за последние 15 лет «Динамо-Синаре» удалось достичь медалей национального Кубка. Путь к успешному результату для бело-голубых был непростым. На первой стадии соревнований динамовки на выезде обыграли «Ставрополье», в следующем раунде в двухматчевом противостоянии «Синара» прошла «Астраханочку» и вышла в «Финал четырех», который состоялся в начале апреля в Ростове-на-Дону. В полуфинале путь к трофею «Динамо» перегородил московский ЦСКА. Но бело-голубые отлично показали себя в матче за третье место против тольяттинской «Лады», сыграв максимально дисциплинированно в защите и ярко в атаке, что и предопределило итоговый выигрыш волгоградского коллектива со счетом 27:23, принесший бронзовые медали. Для молодой команды, которая до сих пор находится в стадии роста, достигнутый результат можно считать безусловным успехом.





Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром»

Впервые в истории наш регион удостоился проведения матча за Суперкубок России между действующим чемпионом страны «Зенитом» из Санкт-Петербурга и серебряным призером Премьер-лиги «Краснодаром. Яркая предматчевая программа с выступлением известных артистов, пиротехническое шоу перед игрой, презентация трофея в амфитеатре на набережной в Волгограде с участием легенд российского футбола Андрея Аршавина, Юрия Жиркова, Романа Широкова, Евгения Алдонина и Валерия Есипова, рекорд посещаемости «Волгоград Арены» со времен Чемпионата мира-2018 (почти 42 тысячи на трибунах во время матча) — все эти составляющие помогли провести Суперкубок 13 июля на достойном уровне и оставили яркие впечатления о грандиозном событии у болельщиков, жителей и гостей Волгоградской области. Да и сама встреча получилась не менее насыщенной. Шесть голов на двоих забили команды — со счетом 4:2 «Зенит» обыграл «Краснодар» и стал обладателем третьего по значимости футбольного трофея в России.





Открытие «Динамо Арены»

3 октября в Волгограде состоялось знаковое событие для всей спортивной жизни региона — открытие обновленной «Динамо Арены», которая была реконструирована в короткие сроки. Церемонию открытия посетили сотни волгоградцев, а после торжественных мероприятий в тот же день состоялась первая игра между гандболистками «Динамо-Синары» и «Астраханочки». Отметим, новый гандбольный зал рассчитан на 1500 зрителей. На территории современного спортивного комплекса могут проводиться соревнования самого высокого уровня как в России, так и на международном уровне. Вместе с гандбольными сражениями «Динамо-Арена» за это время успела принять церемонию празднования столетнего юбилея Волгоградской областной организации «Динамо», который отмечался в 2024 году, а также матч между ветеранами «Ротора» и фанатами сине-голубых, посвященный 95-летию футбольного клуба.





Турнир по единоборствам VIP Fighters 5

26 октября во ВГАФК состоялся крупный турнир по единоборствам VIP Fighters 5. В спортивном манеже прошли 12 поединков по кулачным боям и профессиональному боксу в рамках турнира. Шесть противостояний состоялись в ходе выяснения отношений двух лиг — волгоградской VIP Fighters и московской Streets Fight Club. Во всех боях викторию одержали хозяева. Также в качестве почетного гостя на спортивном празднике присутствовал боец ММА и именитый кикбоксер Владимир Минеев. В главном бою вечера выступил волгоградский боксер Максим Бабанин, для которого данный поединок оказался первым на профессиональном уровне в родном городе. Наш спортсмен сразился с Викапитой Мероро из Намибии. Благодаря активной поддержке родных трибун Бабанин победил после отказа соперника выходить на последний раунд и оправдал ожидания волгоградских болельщиков, которых в тот вечер в манеже ВГАФК собралось немало.





Медаль дзюдоистки Дарьи Антоновой на чемпионате России и победа в международном турнире

19-летняя уроженка Ленинска Волгоградской области и воспитанница тренера Александра Евланова Дарья Антонова в 2024 году дебютировала на профессиональном уровне и сразу же отметилась высокими достижениями. На первом своем взрослом чемпионате России в Сочи в октябре Дарья взяла бронзу в весовой категории до 70 кг. Далее Антонова завоевала серебро первенства страны в категории спортсменок до 21 года, а завершила год наша дзюдоистка триумфальным выступлением в финале международного турнира «Russian Judo Tour», который прошел в Москве в декабре. На пути к золоту Дарья одолела опытную чемпионку России Тамару Лищенко и серебряного призера чемпионата страны Таисию Кирееву. Для старта карьеры Антонова уже добилась высоких результатов, и хочется верить, что это только начало восхождения волгоградской талантливой спортсменки на вершины российского и международного дзюдо.





Футбольный международный турнир УЕФА

Второй год подряд в Волгограде прошел международный турнир развития УЕФА среди сборных до 16 лет. Но на этот раз соревнования на полях стадионов ВГАФК и «Зенит» в конце апреля прошли только среди парней. Наша команда при домашней поддержке снова уверенно выиграла турнир, в трех матчах обыграв гостей из Ганы (3:1), Казахстана (1:0) и Сербии (4:1).





Медали ватерпольного «Спартака» в чемпионате и Кубке России

К сожалению, волгоградские ватерполисты в 2024 году не смогли защитить чемпионские титулы в Суперлиге и Кубке России. Однако красно-белые снова взошли на пьедестал почета обоих национальных турниров. Лишь в финале мужского чемпионата «Спартак-Волгоград» уступил своим давним соперникам из казанского «КОС-Синтеза» в двухматчевом противостоянии за титул и стал обладателем серебряных наград. А в Кубке России, который прошел в Казани, волгоградский клуб после поражения в полуфинале в матче за третье место оказался сильнее питерской «Балтики». В нынешнем сезоне «Спартак» продолжает борьбу за возвращение отечественных трофеев в Волгоград. На данный момент красно-белые занимают третье место в Суперлиге и традиционно считаются одними из главных претендентов на чемпионство.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев