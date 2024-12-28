Город Котово Волгоградской области 28 декабря снова остался без воды. Как сообщили V102.RU в Единой диспетчерской службе ЖКХ городского поселения, на водоводе Филино-Котово обнаружена очередная утечка.
В связи с этим ограничена подача воды в городе. Когда примерно будет устранена авария, коммунальщики не сообщили.
Котовчане уже бурно отреагировали на новость об исчезновении воды перед Новым годом.
- Спасибо, вот так поздравление с Новым годом! –
иронично пишут некоторые пользователи в соцсетях.
Кто-то выражается и покрепче, требуя ответа от властей, доколе? Однако понятно, что эти вопросы остаются риторическими.
Напомним, коммунальные аварии происходят в Котово регулярно. Жители вынуждены или мерзнуть без тепла, или мучиться без воды.