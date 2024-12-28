Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» узнали своего соперника по четвертьфиналу Кубка России

Спорт 28.12.2024 07:20
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28.12.2024 07:20


Гандболистки «Динамо-Синары» сыграют с «Астраханочкой» в четвертьфинале Кубка России в результате проведенной накануне, 27 декабря, жеребьевки, сообщает V102.RU со ссылкой на Федерацию гандбола России.

Волгоградский клуб вступает в борьбу за трофей с данной стадии как участник «Финала четырех» прошлогоднего розыгрыша турнира, состоявшегося в Ростове-на-Дону. Напомним, в сезоне 23-24 «Динамо-Синара» в четвертьфинале Кубка страны также встречалось с «Астраханочкой».

Тогда в родных стенах в первой игре бело-голубые одолели географических соседей со счетом 31:24. В ответном поединке в Астрахани хозяйки выиграли — 30:27, однако по сумме двух встреч дальше прошла волгоградская команда. В полуфинале динамовки под руководством своего бывшего главного тренера Олега Кулешова уступили московскому ЦСКА, но в битве за третье место волгоградки со счетом 27:23 одолели тольяттинскую «Ладу» и стали обладательницами бронзовых медалей турнира.

«Астраханочке» и «Динамо-Синаре» снова предстоит провести два матча для определения полуфиналиста Кубка России. Первая игра состоится на астраханской площадке, а ответный поединок -  в Волгограде. Обе встречи проведут не позднее 30 января и 4 февраля 2025 года. Напомним, в нынешнем сезоне женской Суперлиги «Астраханочка» дважды обыграла бело-голубых — 3 октября со счетом 27:20 в Волгограде и 21 декабря у себя дома астраханские гандболистки праздновали успех — 29:22. У «Синары» появляется хорошая возможность взять реванш в кубковом турнире.

Главный тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев в интервью пресс-службе волгоградского клуба прокомментировал результаты жеребьевки.

- «Астраханочка» - хороший соперник. Мы в этой паре – не фавориты, но как показывают игры – бороться с этой командой можно. Главное – верить в себя и сделать соответствующую работу над ошибками. Мы в этом сезоне уже дважды сыграли с этим соперником и, думаю, что при правильном подходе и идеальной игре можно с ним бороться. Что и показал прошлый сезон, — считает наставник бело-голубых.

Все пары четвертьфинала Кубка России выглядят следующим образом:

«Университет» - «Ростов-Дон»

«Астраханочка» - «Динамо-Синара»

«Луч» - «Лада»

«Черноморочка» - ЦСКА

Фото Павла Мирошкина /V102.RU (архив)

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