В Волгограде ассенизатор залил нечистотами землю у шоссе Авиаторов

Инспекторы Росприроднадзора установили виновного в сливе на землю у шоссе Авиаторов в Волгограде нечистот с ассенизаторского автомобиля. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, им оказался индивидуальный предприниматель. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (Порча земель).

Ранее в природоохранное ведомство поступила информация о загрязнении почвы вблизи ул. Шоссе Авиаторов, 24 в Дзержинском районе. Сотрудники управления оперативно выехали на место и зафиксировали факты слива нечистот.

- В рамках проведенного осмотра земельного участка установлено два места слива сточных вод на рельеф местности с последующим попаданием на общедоступную территорию, - сообщили в управлении. - В ходе обследования совместно со специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб (образцов) почвы на площади 144 кв.м.

Виновное лицо было установлено по результатам административного расследования. Лабораторные исследования выявили превышения по ряду загрязняющих веществ. На основании полученных результатов исследований проб рассчитан ущерб, нанесенный почве. Он оценивается в 3,1 миллиона рублей. Ущерб будет взыскан с нарушителя.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора