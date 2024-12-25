Дети из ПНИ, где умерли двое, выписаны из больницы в Камышине

Расследования 25.12.2024 12:23
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25.12.2024 12:23
Все воспитанники психоневрологического интерната «Солнечный дом» в Петров Вале Волгоградской области, выписаны из камышинской больницы, где они проходили лечение от ветрянки после вспышки инфекционного заболевания в ПНИ. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, новых случаев заболевания среди детей не выявлено.
Напомним, о массовом заражении воспитанников интерната стало известно 3 декабря. Соответствующие симптомы были обнаружены у 11 детей-инвалидов. Восьмерых воспитанников госпитализировали. Однако 4-летний мальчик и 8-летняя девочка скончались. По факту произошедшего надзорные органы начали проверку, в учреждении был объявлен карантин, проведены дезинфекционные мероприятия. Позднее в РПН сообщили, инфекция была выявлена и у одного сотрудника ПНИ.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям разобраться в причинах произошедшего и провести проверку.
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