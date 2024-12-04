Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под Волгоградом

Расследования 04.12.2024 08:36
0
04.12.2024 08:36
В психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области продолжается проверка в связи с ЧП, случившимся в этом социальном учреждении. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора, среди заболевших ветряной оспой были не только дети, но и один из сотрудников.
- Проведено лабораторное обследование персонала и детей, обследование санитарного состояния объекта, отобраны пробы для лабораторных исследований. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, отстранены от работы сотрудники с признаками инфекционных заболеваний, - отчитались в ведомстве
В учреждении был введен карантин, проводятся режимно-ограничительные и дезинфекционные мероприятия.
Напомним, СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти двоих воспитанников интерната от ветрянки. Врачам не удалось спасти 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети имели сопутствующие хронические заболевания и являлись инвалидами.
Всего было госпитализировано 8 детей. В настоящее время в детской городской больнице Камышина продолжают лечение другие воспитанники интерната. Состояние пациентов оценивается как стабильное, накануне заверили в облкомздраве.
Фото V102.RU (архив)
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели детей-инвалидов от ветрянки04.12.2024 10:26
Расследования 04.12.2024 10:26
Таджичка фиктивно записала волгоградца в отцы своего ребенка04.12.2024 09:49
Расследования 04.12.2024 09:49
В Волжском юный геймер задонатил мошеннику с карты мамы 69 тыс. рублей03.12.2024 21:15
Расследования 03.12.2024 21:15
После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту Волгограда03.12.2024 18:41
Расследования 03.12.2024 18:41
Под Волгоградом осудят ОПГ за добычу осетрины и черной икры03.12.2024 15:36
Расследования 03.12.2024 15:36
Двое детей-инвалидов умерли от ветрянки в интернате в Волгоградской области03.12.2024 15:27
Расследования 03.12.2024 15:27
Под Волгоградом осудили устроившего «маски-шоу» стрелка и его пособника03.12.2024 15:15
Расследования 03.12.2024 15:15
Волгоградская пенсионерка продала квартиру по указке мошенников03.12.2024 14:54
Расследования 03.12.2024 14:54
Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»03.12.2024 14:04
Расследования 03.12.2024 14:04
Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под Волгоградом03.12.2024 09:41
Расследования 03.12.2024 09:41
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованного02.12.2024 21:31
Расследования 02.12.2024 21:31
Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в Иловле02.12.2024 19:00
Расследования 02.12.2024 19:00
Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор02.12.2024 16:52
Расследования 02.12.2024 16:52
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режима02.12.2024 15:07
Расследования 02.12.2024 15:07
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгким02.12.2024 14:47
Расследования 02.12.2024 14:47