Расследования

Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под Волгоградом

Расследования 04.12.2024 08:36
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04.12.2024 08:36


В психоневрологическом интернате «Солнечный дом» в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области продолжается проверка в связи с ЧП, случившимся в этом социальном учреждении. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора,  среди заболевших ветряной оспой были не только дети, но и один из сотрудников. 
- Проведено лабораторное обследование персонала и детей, обследование санитарного состояния объекта, отобраны пробы для лабораторных исследований. Выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, отстранены от работы сотрудники с признаками инфекционных заболеваний, - отчитались в ведомстве
В учреждении был введен карантин, проводятся режимно-ограничительные и дезинфекционные мероприятия.
Напомним, СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти двоих воспитанников интерната от ветрянки. Врачам не удалось спасти 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. Дети имели сопутствующие хронические заболевания и являлись инвалидами. 
Всего было госпитализировано 8 детей. В настоящее время в детской городской больнице Камышина продолжают лечение другие воспитанники интерната. Состояние пациентов оценивается как стабильное, накануне заверили в облкомздраве. 
Фото V102.RU (архив)

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