Елена Прохорова может остаться на посту главы облархитектуры

Политика 25.12.2024 10:20
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25.12.2024 10:20
Депутаты Волгоградской облдумы сегодня, 25 декабря, на заседании профильного комитета рекомендовали Елену Прохорову на пост председателя комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на регпарламент.
Елена Прохорова занимает этот пост с 2017 года. Ранее она руководила департаментом по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.
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