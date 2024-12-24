Расследования

В Волгограде полиция разыскивает диверсанта, запустившего салют в банке

Расследования 24.12.2024 23:15
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24.12.2024 23:15


В Волгограде полиция разыскивает гражданина, запустившего салют в отделении банка в микрорайне Спартановка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка. 

- Вечером 24 декабря в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что в помещение одного из финансовых учреждений Тракторозаводского района зашел неизвестный и поджег упаковку с фейерверками. Возгорания помещения не произошло, - уточнили в главке МВД. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me

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