В Волгограде полиция разыскивает диверсанта, запустившего салют в банке





В Волгограде полиция разыскивает гражданина, запустившего салют в отделении банка в микрорайне Спартановка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время по данному факту проводится проверка.

- Вечером 24 декабря в полицию Волгограда поступило сообщение о том, что в помещение одного из финансовых учреждений Тракторозаводского района зашел неизвестный и поджег упаковку с фейерверками. Возгорания помещения не произошло, - уточнили в главке МВД.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me