В Волгограде неизвестный запустил салют в отделении банка на Спартановке





Сегодня, 24 декабря, поздно вечером в микрорайоне Спартановка в Волгограде мужчина запустил салют в отделении банка. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, инцидент произошел на улице Николая Отрады, 26А.





- Подразделения специализированной пожарно-спасательной части реагировали на вызов по сработке сигнализации. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что неизвестный запустил предположительно залповый салют, без последующего возгорания, - уточнили в главке МЧС.

К счастью, в отделении Сбербанка никто не пострадал.

Фото: Волгоград с огоньком / t.me