Президент областной федерации водного поло Александр Гайдуков: «Главная цель – развитие нашего вида спорта в регионе»



Наставник женского ватерпольного клуба «Спартак-Волгоград» и заслуженный тренер России Александр Гайдуков, возглавляющий команду с 2012 года, 15 ноября был избран руководителем Волгоградской региональной общественной организации «Спортивная федерация водного поло». На этой должности он сменил бывшего главу комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александра Глинянова. В интервью V102.RU Александр Гайдуков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед ним на новой должности, высказался о созданной в 2024 году отдельной федерации водного поло Волгоградской области, поделился мнением о выступлениях женской и мужской команд волгоградского «Спартака» в нынешнем сезоне Суперлиги и раскрыл свое виденье на развитие детско-юношеского водного поло в регионе. – Александр Владимирович, как происходила процедура вашего назначения на должность главы региональной общественной организации «Спортивная федерация водного поло»? – Предложение возглавить федерацию мне поступило в конце октября-начале ноября. В ноябре у нас состоялось собрание членов президиума региональной федерации, на котором мне поступило официальное предложение – возглавить организацию. Очень порадовало, что все члены президиума проголосовали за мою кандидатуру – единогласно. С ноября вступил в должность. – Какие цели и задачи Вы определили для себя на посту руководителя? – У нас небольшое сообщество в водном поло, поэтому все вместе обсуждали пути развития, планируемые изменения. Цель только одна – привлечение как можно больше мальчишек и девчонок в водное поло для развития и популяризации нашего вида спорта в Волгоградской области. Тем более, есть прекрасные примеры – мужской и женский волгоградский «Спартак». Есть, куда стремиться и на что равняться.

– Чем в данный момент занимаетесь на должности главы областной федерации? – Пока занят бумажной работой и формированием сборных команд Волгоградской области. В конце года необходимо сдавать списки, поэтому конкретно погружен в эту работу. – Хватает времени на совмещение должностей – главного тренера женского «Спартака» и руководителя федерации? – Вечера никто не отменял (улыбается). Иногда приходится сидеть за компьютером до часу ночи и вставать в пять утра. Но, если взялся – надо делать. Я знал, на что шел.

– Можете рассказать болельщикам, в чем принципиальная разница между вашей организацией и недавно созданной отдельной региональной федерацией водного поло? И что Вы думаете по поводу того, что их представители решили пойти отдельным путем? – Важно отметить, что именно наша общественная организация «Спортивная федерация водного поло» является единственной легитимной федерацией водного поло на территории региона, которая официально и законно получила аккредитацию от ФВПР. Скажу так, любые действия, направленные на развитие нашего вида спорта – это хорошо. Единственный непонятный момент – почему их представители не захотели помогать в развитии водного поло в Волгоградской области на базе государственного учреждения «Спартак-Волгоград», где дети имеют возможность заниматься бесплатно, а ударились в коммерцию? Но у них, похоже, свое виденье развития и популяризации. Все имеет право на существование во имя созидания. Хотя тогда непонятно, откуда такая злоба и неприязнь, идущая с их стороны? Мы не вступаем в эту полемику. Делаем свое дело, которое считаем правильным. Мы открыты для общения со всеми при условии, что это поспособствует прогрессу. С 15 ноября со мной на связь никто из той федерации не выходил. При этом ни с кем не конфликтуем, мы мирные люди (улыбается). Каждый человек должен возвышаться за счет своих поступков, а не благодаря обливанию грязью коллег. С этим я никак не могу смириться. Нам, наверное, не по пути, если они выбрали такую манеру общения. – Перейдем непосредственно к спортивной составляющей. Женский «Спартак», который Вы возглавляете, перед нынешним сезоном понес существенные потери. Например, экс-капитан команды Ольга Лупиногина отправилась в Италию, Анна Исакова и Анастасия Кошеутова перешли в другие клубы, еще несколько ватерполисток приняли решение завершить свою карьеру. Были ли возможности их как-то оставить на этот сезон? – Варианты сохранить игроков, конечно, были. Но наша основная задача – это привлечение родных, волгоградских перспективных спортсменок в первую команду. Да, это тяжелый путь. Молодым ватерполисткам нужно время, чтобы они почувствовали, что такое взрослое женское водное поло. Со скрипом пошли на этот шаг – омолаживание коллектива. Хотел бы отдельно поблагодарить тех опытных игроков, которые остались и помогают воспитывать себе замену. На данный момент наша команда практически на 85 процентов состоит именно из волгоградских воспитанниц. Есть пара ватерполисток, приехавших 10 лет назад в возрасте 16-17 лет. Мы их тоже уже считаем родными, волгоградскими игроками.

– Средний возраст коллектива на данный момент? – Самым младшим 15 лет, самым старшим 33 года. Такой сплав опыта и молодости. Средний возраст 25-26 лет. У нас на подходе еще несколько юных дарований. Это те девочки из первых наборов, которые организовал тренер Сигитов Алексей Александрович, геройски погибший в зоне специальной военной операции. Это его первые воспитанницы, которые сейчас будут привлекаться в главную команду. В этом сезоне мы, к сожалению, не смогли включить всех, потому что нельзя по регламенту заявлять совсем юных игроков. Но на подходе еще пять человек, которые в следующем году обязательно вольются в ряды основной команды женского «Спартака». Сейчас волгоградская команда девушек до 16 лет имеет очень хорошие шансы пройти в финал первенства России по своему возрасту. Они привлекаются к работе с основным составом и на этом фоне взрослеют. Более опытные спортсменки подсказывают нюансы и делятся секретами мастерства. После таких спаррингов юные девчонки выходят и оказывают достойное сопротивление в играх с теми же «Югрой», «Уралочкой» и «Буревестником», у которых прекрасные детские школы водного поло. Кто-то забирает игроков из детских школ других городов, а мы стараемся жить своим тесным мирком — родным Волгоградом. – Можно ли считать смену поколений одной из главных причин 11-матчевой серии поражений «Спартака» в Суперлиге? – Пожалуй, это основной фактор. Я понимаю, какая нагрузка сейчас ложится на опытных игроков. Это очень тяжело – играть одним составом против серьезных соперников, которые очень хорошо укомплектованы «приезжими». Но мы пошли таким путем, чтобы была именно своя команда, состоящая в основном из местных воспитанниц.

– В связи с тем, что коллектив в женском «Спартаке» молодой, конкретных задач не стоит перед клубом в нынешнем сезоне? – Конкретных задач перед нами руководство не ставило. Но у нас всегда цели самые амбициозные. Я понимаю, что нужно время, чтобы молодежь прочувствовала взрослое водное поло и начала играть. При этом даже сейчас мы не проигрываем матчи под чистую, боремся постоянно и постепенно прибавляем. Однако, надо признать, играть очень тяжело в силу молодости наших спортсменок (улыбается). – Какие особенности имеются в регламенте женской Суперлиги? – Сейчас у нас идут стыковые встречи. В прошлом сезоне мы играли круговой этап, где определялась первая шестерка, которая проводила матчи дома и на выезде. В этом году уже со старта по два поединка дома и на выезде. Пока неудачно завершили первый круг – на восьмом месте. Но обнадеживает, что мы прибавляем по игре. Это замечают очень многие. Все прекрасно понимают, что тяжело выступать одним составом. Не в обиду будет сказано молодым, однако, еще раз скажу, что им нужно почувствовать «вкус крови» в хорошем смысле, чтобы они могли помогать опытным ватерполисткам. Надеюсь, во втором круге исправим свое турнирное положение. Наша задача, которую мы поставили перед собой, выйти в четвертьфинал. Для этого надо попасть в первую шестерку, чтобы дальше биться за выход в полуфинал Суперлиги. Для прохода в Кубок России, который проводится в конце сезона, надо финишировать в первой восьмерке. – Женский «Спартак-Волгоград» только в конце января проведет следующие матчи в чемпионате — дома против питерской «Дианы». Чем команда будет заниматься в столь долгом перерыве? – Есть время подтянуть функциональное состояние и технические элементы. Мы как раз этим сейчас и занимаемся. Осталось меньше двух недель до Нового года, а у нас начинается базовый сбор. Любую возможность и паузу надо использовать, чтобы повысить свой уровень.

– Чувствуете ли нераскрытый потенциал у игроков женской команды?

– Не могу сказать за всех, но уверен, что пара-тройка спортсменок в дальнейшем будут защищать цвета сборной России. Сейчас в национальной команде «Спартак» представляет Татьяна Метревели. Есть еще кандидатки, но их не вызывают – это вопрос к главному тренеру и ФВПР, почему не привлекаются в сборную страны одни из лучших бомбардиров, входящих в топ-10, и по какому принципу идёт формирование сборной? Непонятно. В мужскую сборную России в данный момент привлекаются пять человек. У нас всегда была, есть и будет кузница кадров для национальной команды.

– Что можете сказать по поводу выступления мужского «Спартака», который сейчас идет на третьем месте в Суперлиге?

– Сам выступал долгое время за волгоградский «Спартак». Потом отработал там два года тренером по ОФП. Надо сказать, что очень много воспитанников волгоградских спортивных школ представлены в других ватерпольных клубах России. Как говорят: «Рыбка ищет, где глубже, а человек – где лучше». Всех не удержишь, у каждого разные причины для ухода. Все равно считаю, что наша волгоградская школа водного поло – лидер в России. А тренерский тандем Карабутов – Козлов – это лучший дуэт в российском водном поло за последнее десятилетие. То, как они работают, постоянно теряя опытных игроков и заменяя их молодыми спортсменами, вызывает уважение. И я бы не назвал выступление мужского «Спартака» в нынешнем сезоне неудачным. Посмотрите, на каком месте они идут. Красно-белые и сейчас остаются главными претендентами на чемпионство.





– При этом общественность, в том числе и в волгоградском водном поло любит покритиковать спортсменов и тренеров за неудачные результаты.

– Появились диванные специалисты — критики, которым со стороны легко рассуждать про построение команды и смену поколений, как это лучше сделать, не имея ни малейшего представления о процессе, но они всегда все знают. Слава Богу, я на своем веку повидал достаточное количество тренеров и управленцев, которые говорили, что покажут, что и как делать. Проходил год-два, и потом они уходили, признаваясь, что не волшебники. И оставляли за собой выжженное поле. Я знаю тренеров, которые меняли по семь-восемь клубов в карьере. Они приходили в новую команду с утверждением, что сейчас улучшат ситуацию. И при неудаче разводили руками и переходили в новые коллективы «налаживать работу». Это касается и управленцев, которых ставили на одну руководящую должность, потом на другую, и везде они умудрялись «провалиться»! И всегда эти руководители кричат больше всех, что они больше всех знают, они правы и их недооценивают. Вы докажите свою состоятельность на деле – в честной и конкурентной борьбе.

– Как обстоят дела в российском водном поло с турнирами для детско-юношеских команд?

– Для этого проводятся первенства России по возрастам. То, что у нас немного скомканные первенства - это вопросы к федерации водного поло России. Почему отменяется первенство страны среди юношей до 21 года — непонятно. Если не ошибаюсь, у нас 34 региональные федерации по водному поло функционируют в стране, а команд, представляющих свои регионы в высшей лиге в лучшем случае десяток наберется. Мы не можем в России набрать команды юношей и девушек для полноценного проведения первенств по некоторым возрастам. Поэтому топчемся на месте, а, возможно, что и откатываемся далеко назад.

– Проводятся ли какие-либо реформы в детско-юношеском водном поло Волгоградской области?

– К сожалению, в последнее время у нас просели результаты - назрела необходимость перемен. Некоторым это не нравится. Поверьте, все делается во благо, для повышения результата именно в детском спорте. Всем не угодишь. Везде должна быть система, а то будет, как в той басне Крылова – «Лебедь, Щука и Рак», а воз останется и ныне там. Конечно, имеются недовольные нашим подходом, которые с пеной у рта критикуют любые наши действия, но мы уверены в правильности наших изменений. Есть такие мудрые слова: «Собака лает, караван идет» и «Если я каждый раз буду нагибаться, чтобы кинуть камень в лающую на меня собаку, я никогда не достигну своей цели». Наше дело правое. Все это мы делаем во благо, чтобы уровень детского водного поло вырос.





– Какие шаги нужно предпринять для популяризации водного поло в Волгоградской области и по всей России?

– Прежде всего – реклама и маркетинг для продвижения. К сожалению, о профессиональном водном поло знают слишком мало людей. Хотя по большей части с ним сталкивался каждый второй при выходе в бассейны или на водоёмы. У вас ведь всегда есть с собой мяч. Очень много детей проходит через водное поло на стадии становления личности. Не каждому суждено стать хорошим ватерполистом, потому что это очень сложный вид спорта, но через него проходит множество детей. Всегда нужно говорить, писать, показывать и освещать водное поло, чтобы все это было на слуху. Это очень интересно. Пресса и телевидение мало уделяют внимание нашему виду спорта, хотя нам это очень нужно. Как только появился международный бан России и отстранили от турниров, я неоднократно попадал на канале «Матч ТВ» на матчи женской сборной России на Олимпийских играх 2016 года. Все это повторялось, приятно было смотреть. Но в чемпионате страны надо выходить на более массового зрителя. Это то, о чем говорит наш президент — популяризация спорта! Увод детей с улиц, от наркотиков, отвлечение от новомодных гаджетов. Дети должны равняться на спортсменов, а молодёжь, конечно же, на бойцов СВО.

– Александр Владимирович, можете ли выделить отличия между женским и мужским водным поло? И поддерживают ли девушки и парни друг друга на домашних матчах?

– Женское водное поло гораздо более эмоциональное, открытое. Мужчины привыкли сдерживать свои эмоции, твердо знают, чего они хотят. У девушек, к сожалению, гораздо с этим сложнее. Как говорят – ретроградный Меркурий и все, собрать их будет практически невозможно (смеется). Если они верят в победу и хотят чего-то добиться, то это проявляется очень ярко. Девчонки ходят на матчи парней. Мужчины меньше интересуются женским водным поло. Я сам, когда пришел в женское водное поло, думал, что тут все медленно. Но при погружении в работу понимаешь, что это гораздо более интересно. Можно пробовать различные тактические приемы. Некоторые парни ходят поддерживать девушек, но в основном сейчас смотрят трансляции в интернете.

– Назовите, пожалуйста, свое главное достижение на посту наставника женской команды «Спартак-Волгоград» за все время нахождения на этой должности.

- Самое главное, что команда существует и развивается. С небольшими провалами, но это у всех бывает. Мало того, могу гордиться, что за последние 15 лет волгоградский женский клуб - единственный, кто смог вклиниться в противостояние клубов из города Кириши «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и «Уралочки» из Златоуста и завоевать Кубок России в 2022 году.

– Александр Владимирович, напоследок хотели бы что-нибудь пожелать нашим читателям и болельщикам в наступающем 2025 году?

- Хочется только пожелать в наступающем 2025 году всем здоровья и благополучия. Конкретно нашему виду спорта желаю, чтобы в связи с объединением в единую федерацию водных видов спорта водное поло не было забыто, чтобы оно процветало и вернулись те славные времена, когда на пьедестале почета на чемпионатах мира и Олимпийских играх присутствовали наши сборные.





Справка. Александр Владимирович Гайдуков родился 10 января 1974 года в Волгограде. Является воспитанником местной школы водного поло. Мастер спорта международного класса. В составе мужской команды «Спартак–Волгоград» становился шестикратным чемпионом России, 11-кратным серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, восьмикратным обладателем Кубка России, участник «Финала четырех» Лиги Чемпионов в 1998 году в составе «Спартака», участник Олимпиады-2004 и двукратный победитель Азиатских игр в составе сборной Казахстана.

После завершения карьеры Александр Гайдуков перешел на тренерскую работу. В 2015 году в качестве наставника женской молодёжной сборной России стал бронзовым призером первенства мира, входил в тренерский штаб женской студенческой сборной России, завоевавшей бронзовые медали на Всемирной летней Универсиаде в 2015 году, в качестве главного тренера женской национальной сборной России привел команду к бронзовым медалям Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, бронзовым медалям чемпионата мира–2017, бронзовым медалям Суперфинала Мировой лиги (2017, 2018, 2019, 2021), серебряным медалям чемпионата Европы–2020, Кубка Европы-2018 и 2019 и Кубка Мира–2018.

В качестве главного тренера женской команды «Спартак-Волгоград» специалист четырежды привел красно-белых к серебряным (2015, 2017, 2018, 2019) и однажды к бронзовым (2020) медалям чемпионата страны. Под его руководством волгоградские ватерполистки в 2022 году выиграли Кубок России, а также ранее становились обладательницами серебряных (2019) и бронзовых комплектов наград национального кубка (2013, 2014, 2018, 2021).

Александр Владимирович Гайдуков является заслуженным тренером России. В 2023 году награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации — за вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, а также в 2017 году получил благодарность Президента Российской Федерации - за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU и ватерпольный клуб «Спартак-Волгоград» (архив)