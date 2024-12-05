Расследования

Суд отправил в СИЗО задавившего на BMW волгоградку Александра Пака

Расследования 05.12.2024 18:45
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05.12.2024 18:45


В Волгограде Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО 73-летнего Александра Пака, задавившего на своем BMW 40-летнюю многодетную мать Екатерину Буравлеву. Напомним, похороны женщины, более месяца пролежавшей в коме с 22 октября, прошли в Волгограде накануне, 4 декабря. 



5 декабря в СУ СК России по Волгоградской области сообщили о переквалификации уголовного дела по более тяжкой статье – п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом. Ранее сообщалось, что материалы по факту ДТП после смерти Екатерины Буравлевой были переданы из ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в следственное управление СК России. Расследованием обстоятельств совершенного преступления в настоящее время занимаются сотрудники Первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. 

Одновременно с ужесточением статьи, по которой обвиняется Александр Пак, следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте. 

В суд направлено ходатайство об изменении обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. При принятии такого решения учтены не только тяжесть инкриминируемого волгоградцу деяния, но и задокументированные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции факты нарушения им условий прежней меры пресечения, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Напомним, что ранее, на шоу Андрея Малахова, свидетели также заявляли о том, что Пак нарушает правила домашнего ареста и даже ездит по Волгограду на другой машине. 

Рассмотрев ходатайство следствия, суд принял решение о заключении обвиняемого в убийстве под стражу до 23 февраля, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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