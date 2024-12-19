Расследования 19.12.2024 09:21
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19.12.2024 09:21
В Волжском завершено расследование уголовного дела о халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, перед судом предстанет председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации города.
Суду предстоит исследовать события, произошедшие 21 мая 2023 года около дома №2 по ул. Генерала Карбышева. Во время игры в футбол незакрепленные ф ворота упали на 4-летнего ребенка. В итоге мальчик получил закрытые переломы правой большой и малоберцовой костей.
Следователи установили, что финансовая возможность отремонтировать уличную спортивную площадку у администрации имелась. На эти цели в 2022 и 2023 годах из бюджета было выделено в общей сложности 1 миллион 800 тысяч рублей.
Обвинение чиновнику уже предъявлено.
Между тем, как следует из данных, опубликованных на сайте администрации Волжского, председателем комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского является Сергей Ракутов. Интересно, что чиновник был назначен на эту должность 3 мая 2023 года, то есть незадолго до трагедии с ребенком. Ранее он работал заместителем руководителя этого комитета.
Фото прокуратуры Волгоградской области (архив)
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