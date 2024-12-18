Расследования 18.12.2024 14:22
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18.12.2024 14:22
Следователи закончили расследование дела в отношении 17-летнего жителя Октябрьского района, по вине которого погибла женщина. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 17 августа 2024 года подросток в пьяном состоянии, не имея прав на управление автомобилем, сел за руль Лады Приоры, принадлежащей его знакомому.
Подросток разогнал машину и сбил 36-летнюю женщину, которая шла по обочине. Пешеход скончалась на месте. А автомобиль вылетел в речку Аксай-Есауловский вместе с водителем. Однако подросток успел из него выбраться.
Несовершеннолетнему фигуранту уже предъявлено обвинение. Уголовное дело готовится к направлению в суд.
Напомним, как ранее сообщало V102.RU, трагедия произошла на дороге около хутора Антонов. Тело женщины нашли в водоеме, куда ее отбросило после удара машины с пьяным водителем. Подросток после совершения преступления сбежал.
Фото СУ СК по Волгоградской области
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