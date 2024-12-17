Чиновники в Волгоградской области незаконно продали чужие земли





Нехаевский районный суд Волгоградской области по иску прокуратуры вернул незаконно проданные участки на территории природного парка «Нижнехоперский» в владения государства. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, администрация района незаконно предоставила в аренду участки площадью более 35 га.

Кадастровая стоимость участков составила порядка 2,5 млн рублей. Земля находилась в границах с особо охраняемой природной территорией и по факту являлась собственностью региона, в связи с чем районная администрация не имела полномочий распоряжаться данными объектами недвижимости.

Исполнение судебных актов в силу будет проконтролировано прокуратурой.