Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской области





36 санитарных автомобилей в преддверии Нового года поступило в районные и городские медицинские организации Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, техника поступила в четыре городские поликлиники Волгограда и Камышина, а также в 20 центральных районных больниц области.

Санитарные машины будут использоваться для транспортировки пациентов в медучреждения, доставки врачей на дом, перевозки биоматериалов в лаборатории, доставки лекарств, а также перевозке беременных женщин и маломобильных пациентов в больницы.





В период с 2026 по 2030 год запланировано приобретение еще 448 единиц автомобильного транспорта и 14 передвижных мобильных комплексов.

Фото: администрация Волгоградской области