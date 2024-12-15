Расследования

Бастрыкин заинтересовался гибелью пациента ПНИ в Котово

Расследования 15.12.2024 17:34
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15.12.2024 17:34


Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели пациента психоневрологического интерната в Котово Волгоградской области, передает V102.RU. 

- Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в Информационном центре СК России.

Напомним, что по факту гибели 61-летнего мужчины следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник специализированного медучреждения. Решением суда он заключен под стражу.

Пожилого пациента с многочисленными телесными повреждениями доставили в Котовскую ЦРБ 9 декабря, а 12 декабря мужчина скончался.

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