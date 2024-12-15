Бастрыкин заинтересовался гибелью пациента ПНИ в Котово

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели пациента психоневрологического интерната в Котово Волгоградской области, передает V102.RU.
- Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в Информационном центре СК России.
Напомним, что по факту гибели 61-летнего мужчины следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
По подозрению в совершении преступления задержан сотрудник специализированного медучреждения. Решением суда он заключен под стражу.
Пожилого пациента с многочисленными телесными повреждениями доставили в Котовскую ЦРБ 9 декабря, а 12 декабря мужчина скончался.