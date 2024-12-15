Расследования

В Котово санитара психоневрологического диспансера подозревают в смерти пациента

Расследования 15.12.2024 11:26
0
15.12.2024 11:26


В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента психоневрологического интерната. В его смерти подозревают санитара, который, предположительно, избил мужчину до смерти, сообщает V102.RU.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, в Котовской ЦРБ 12 декабря скончался пациент специализированного учреждения закрытого типа, который поступил в больницу три дня назад с многочисленными телесными повреждениями.

Котовским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

- По подозрению в совершении указанного преступления задержан младший медицинский работник специализированного медучреждения. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал, - сообщила Рудник.

С фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия. Обстоятельства преступления устанавливаются. 

Ход расследования уголовного дела по факту смерти пациента психоневрологического интерната взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, от многочисленных травм в ЦРБ скончался 61-летний пациент этого соцучреждения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
15.12.2024 11:05
Расследования 15.12.2024 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.12.2024 11:43
Расследования 14.12.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 19:02
Расследования 13.12.2024 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 18:16
Расследования 13.12.2024 18:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 12:44
Расследования 13.12.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 11:46
Расследования 13.12.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.12.2024 09:42
Расследования 13.12.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 21:33
Расследования 12.12.2024 21:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 20:05
Расследования 12.12.2024 20:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 17:27
Расследования 12.12.2024 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 15:11
Расследования 12.12.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 13:41
Расследования 12.12.2024 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.12.2024 10:06
Расследования 12.12.2024 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 17:40
Расследования 11.12.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.12.2024 17:24
Расследования 11.12.2024 17:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:15
На севере Волгограда снесут одно кафе и 11 павильоновСмотреть фотографии
12:35
Парад авторских новогодних ёлок пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
В Котово санитара психоневрологического диспансера подозревают в смерти пациентаСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области осудят селянина, вырубившего 11 сосен в лесуСмотреть фотографии
10:41
Вертолет Ми-8 со спасателями-десантниками «пропишут» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Три человека пострадали в ДТП с бетонным столбом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
Автосервис выплатит волгоградцу 364 тыс. рублей за сломанную коробку передачСмотреть фотографии
09:01
В Урюпинске простятся с 50-летним гранатометчиком Вадимом СеменовымСмотреть фотографии
08:42
Самолет из Волгограда приземлился в Москве с треснувшим лобовым стекломСмотреть фотографии
08:19
Росстат выявил хрупкие браки в Волгоградской области в Год семьиСмотреть фотографии
08:05
«Почему тогда корпоративы считаются нормой?»: предприниматели - о продаже фейерверков накануне Нового годаСмотреть фотографии
07:22
Снежная буря накроет Волгоградскую область в начале неделиСмотреть фотографии
21:32
Пенсионер погиб при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
Деды Морозы открыли снежные горки в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:31
В России планируют скорректировать прогноз инфляции на 2025 годСмотреть фотографии
19:30
В Минздраве пообещали бесплатно лечить пациентов новой вакциной от ракаСмотреть фотографии
18:49
В Волгограде выгорел деревянный дом на ул. ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
«Когда-то бутерброд с икрой не был роскошью»: как «черное золото» прославило Заволжье во всем миреСмотреть фотографии
17:38
Еще одна птица погибла от отравления в приюте ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
В Камышине школьница попала под колеса «Гранты»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
В России хотят запретить скидки на алкогольСмотреть фотографии
15:31
В хуторе под Волгоградом спасли замерзающего лебедяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
«Это собака одного хозяина»: как живёт волгоградский «Хатико», пять дней не уходивший с места ДТПСмотреть фотографии
14:17
В военной части под Волгоградом открыли мемориал участникам СВОСмотреть фотографии
13:44
На трассах Волгоградской области в непогоду дежурят 239 спецмашинСмотреть фотографии
13:01
В Волжском фестиваль собрал моржей со всей РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области за 6 лет расчистили 188 км ериков и озерСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области похитителю пчел грозит 5 лет колонииСмотреть фотографии
11:11
На севере Волгограда иномарка сбила мужчину на переходеСмотреть фотографии
10:44
Владимир Путин назначил в Волгоградской области двух новых судейСмотреть фотографии
 