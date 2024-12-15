В Котово санитара психоневрологического диспансера подозревают в смерти пациента

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента психоневрологического интерната. В его смерти подозревают санитара, который, предположительно, избил мужчину до смерти, сообщает V102.RU.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, в Котовской ЦРБ 12 декабря скончался пациент специализированного учреждения закрытого типа, который поступил в больницу три дня назад с многочисленными телесными повреждениями.

Котовским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По подозрению в совершении указанного преступления задержан младший медицинский работник специализированного медучреждения. В отношении него по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант вину в инкриминируемом преступлении признал, - сообщила Рудник.

С фигурантом уголовного дела проводятся следственные действия. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Ход расследования уголовного дела по факту смерти пациента психоневрологического интерната взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. По данным надзорного ведомства, от многочисленных травм в ЦРБ скончался 61-летний пациент этого соцучреждения.