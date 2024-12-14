В Волгоградской области похитителю пчел грозит 5 лет колонии





Следователи Нехаевского района Волгоградской области завершили расследование уголовного дела вот отношении 60-летнего местного жителя, который похитил с пасеки 20 ульев. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, за содеянное злоумышленнику грозит 5 лет лишения свободы.

Установлено, что мужчина заметил возле лесного массива пасеку, где на прицепе стояло 20 ульев. В ноябре прошлого года он подъехал на тракторе и увез прицеп вместе с пчелами за несколько километров от места похищения, спрятав его. Через несколько дней он перенес ульи к себе домой, а прицеп вернул на прежнее место.

В конце октября 2024 года сотрудникам полиции удалось установить предполагаемого преступника. К тому времени половину ульев он успел подарить своему родственнику. Общая сумма ущерба составила 136 тысяч рублей.

После сбора всех доказательств, уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области