Облкомтранс на год отодвинул сокращение пригородных маршруток Волгограда





В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области приняли решение о переносе срока изменения схем движения маршрутов №№ 149, 123, 160, 260, 159Т, 174 и 110 минимум на год.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области приняли решение о переносе срока изменения схем движения маршрутов №№ 149, 123, 160, 260, 159Т, 174 и 110 минимум на год.

Пассажиры и перевозчики крайне негативно отреагировали на данные новшества. Жители Волгоградской области направили многочисленные обращения в различные органы власти, в том числе и федеральные с требованием не допустить внедрения сомнительного транспортного эксперимента. Перевозчики заявляли о готовности свернуть бизнес. Пассажиры мотивировали свое несогласие тем, что им пришлось бы тратить дополнительные средства на пересадку на муниципальный транспорт, а также – дополнительное время, чтобы добраться до тех районов Волгограда, куда сейчас они доезжают на коммерческом транспорте. Кроме того, жители выражали сомнение, что у автотранспортных предприятий Волгограда окажется в нужном количестве автобусов, троллейбусов и трамваев для организации движения с минимальным интервалом и не допущения давки и толчеи в салонах. Пассажиры и перевозчики крайне негативно отреагировали на данные новшества. Жители Волгоградской области направили многочисленные обращения в различные органы власти, в том числе и федеральные с требованием не допустить внедрения сомнительного транспортного эксперимента. Перевозчики заявляли о готовности свернуть бизнес. Пассажиры мотивировали свое несогласие тем, что им пришлось бы тратить дополнительные средства на пересадку на муниципальный транспорт, а также – дополнительное время, чтобы добраться до тех районов Волгограда, куда сейчас они доезжают на коммерческом транспорте. Кроме того, жители выражали сомнение, что у автотранспортных предприятий Волгограда окажется в нужном количестве автобусов, троллейбусов и трамваев для организации движения с минимальным интервалом и не допущения давки и толчеи в салонах.

Это уже не первая попытка региональных властей пересадить на муниципальный транспорт Волгограда жителей пригорода. Впервые она была предпринята весной 2022 года, однако тогда перевозчикам и пассажирам удалось отстоять маршрутки. Это уже не первая попытка региональных властей пересадить на муниципальный транспорт Волгограда жителей пригорода. Впервые она была предпринята весной 2022 года, однако тогда перевозчикам и пассажирам удалось отстоять маршрутки.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства объясняли инициативу о сокращении схем движения пригородного коммерческого транспорта устранением дублирования межмуниципальных и внутригородских маршрутов, которое составляет, по оценкам чиновников, по отдельным участкам до 18 км. В комитете транспорта и дорожного хозяйства объясняли инициативу о сокращении схем движения пригородного коммерческого транспорта устранением дублирования межмуниципальных и внутригородских маршрутов, которое составляет, по оценкам чиновников, по отдельным участкам до 18 км.





- пояснили в ведомстве.Напомним, ранее сообщалось, что с 7 февраля 2024 года должны были измениться конечные пункты маршруток, следующих в Волгоград из Волжского, Городища и Краснослободска. Власти намеревались существенно урезать маршруты коммерческого транспорта, ограничив их движение остановками «3-ая школа» в Тракторозаводском районе, больничным комплексом в Дзержинском и автовокзалом на улице Балонина.