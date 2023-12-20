Облкомтранс на год отодвинул сокращение пригородных маршруток Волгограда

Напомним, ранее сообщалось, что с 7 февраля 2024 года должны были измениться конечные пункты маршруток, следующих в Волгоград из Волжского, Городища и Краснослободска. Власти намеревались существенно урезать маршруты коммерческого транспорта, ограничив их движение остановками «3-ая школа» в Тракторозаводском районе, больничным комплексом в Дзержинском и автовокзалом на улице Балонина.
Общество 20.12.2023 16:34
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20.12.2023 16:34
Напомним, ранее сообщалось, что с 7 февраля 2024 года должны были измениться конечные пункты маршруток, следующих в Волгоград из Волжского, Городища и Краснослободска. Власти намеревались существенно урезать маршруты коммерческого транспорта, ограничив их движение остановками «3-ая школа» в Тракторозаводском районе, больничным комплексом в Дзержинском и автовокзалом на улице Балонина.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области приняли решение о переносе срока изменения схем движения маршрутов №№ 149, 123, 160, 260, 159Т, 174 и 110 минимум на год.- В Волгограде и области идет комплексная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, обновлению парка общественного транспорта — благодаря этому открываются дополнительные возможности для создания новых маршрутов, увеличения количества подвижного состава на уже действующих, организации удобных транспортно-пересадочных узлов и т.п. Все решения будут дополнительно проработаны с учетом долгосрочных планов развития муниципальных образований региона, - пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что с 7 февраля 2024 года должны были измениться конечные пункты маршруток, следующих в Волгоград из Волжского, Городища и Краснослободска. Власти намеревались существенно урезать маршруты коммерческого транспорта, ограничив их движение остановками «3-ая школа» в Тракторозаводском районе, больничным комплексом в Дзержинском и автовокзалом на улице Балонина.
Пассажиры и перевозчики крайне негативно отреагировали на данные новшества. Жители Волгоградской области направили многочисленные обращения в различные органы власти, в том числе и федеральные с требованием не допустить внедрения сомнительного транспортного эксперимента. Перевозчики заявляли о готовности свернуть бизнес. Пассажиры мотивировали свое несогласие тем, что им пришлось бы тратить дополнительные средства на пересадку на муниципальный транспорт, а также – дополнительное время, чтобы добраться до тех районов Волгограда, куда сейчас они доезжают на коммерческом транспорте. Кроме того, жители выражали сомнение, что у автотранспортных предприятий Волгограда окажется в нужном количестве автобусов, троллейбусов и трамваев для организации движения с минимальным интервалом и не допущения давки и толчеи в салонах.
Это уже не первая попытка региональных властей пересадить на муниципальный транспорт Волгограда жителей пригорода. Впервые она была предпринята весной 2022 года, однако тогда перевозчикам и пассажирам удалось отстоять маршрутки.
В комитете транспорта и дорожного хозяйства объясняли инициативу о сокращении схем движения пригородного коммерческого транспорта устранением дублирования межмуниципальных и внутригородских маршрутов, которое составляет, по оценкам чиновников, по отдельным участкам до 18 км.
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