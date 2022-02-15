«Хорошая профилактика сердечно-сосудистых, но не настолько же!»: по пути из Волжского в Волгоград могут исчезнуть маршрутки
Общество 15.02.2022 18:02
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15.02.2022 18:02
Жители Волжского и Волгограда бьют тревогу: по словам читателей ИА «Высота 102», под угрозой закрытия оказались пригородные маршрутки 160, 260, 123 и 159. В редакцию поступают десятки звонков от обеспокоенных граждан, ежедневно курсирующих между двумя городами. Не меньше пассажиров взволнованы предстоящей ликвидацией маршрутов и сами перевозчики. Уже с 1 апреля 2022 года все маршрутки, следующие из Волжского в Волгоград, будут довозить людей только до Тракторозаводского района. Далее пассажирам вероятнее всего придется пересаживаться на городской транспорт – автобусы, троллейбусы или скоростной трамвай.
Владельцы транспортных предприятий, с которыми связались корреспонденты ИА «Высота 102», говорят, что этот механизм был заложен в основу новой схемы планирования еще в 2017 году. Именно тогда все пригородные маршруты внесли в реестр подлежащих замене – со сроком окончания работы через пять лет, то есть аккурат в текущем году.
«В 2017 году мы в последний раз получили маршрутные карты, рассчитанные на 5 лет, с предупреждением о том, что в июне 2022 года маршруты будут ликвидированы. Позже в схему планирования внесли изменения: маршруты решено было не ликвидировать вовсе, а только сократить, и эти изменения вступают в силу уже с 1 апреля. Но по сути это и есть самое настоящее убийство бизнеса пригородных перевозок, – говорит представитель ИП Цегельнюк Александр Паньков. – Ладно мы, но что делать пассажирам, которые вынуждены пересаживаться, тратить дополнительные деньги, да ведь еще не каждый городской автобус доезжает до тех мест, куда возим людей мы».
Предприятие, которое представляет Александр Паньков, обслуживает маршрут №260, курсирующий из 37-го микрорайона в городе Волжском через весь Волгоград до областного кардиоцентра. В 2010 году этот маршрут стал первым по протяженности и до сих пор остается единственным, который довозит пассажиров до Волгоградского госуниверситета и крупного лечебного учреждения. В распоряжении перевозчика сегодня имеется 40 автомобилей и, говорит Паньков, ни один из них никогда не ездил, что называется, порожняком. Популярность 260-й маршрутки действительно трудно переоценить: ею активно пользуются студенты разных вузов, проживающие в Волжском, преподаватели, сотрудники и пациенты кардиоцентра.
«И вот представьте: человек едет на обследование в кардиоцентр, у него имеется соответствующий диагноз, но ему предлагается совершить несколько пересадок, чтобы доехать до Советского района, а потом еще добраться до больницы. Нет, я понимаю, конечно, что прогулка – хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, но не настолько же», – возмущается Александр.
Еще в 2017 году руководство ИП Цегельнюк предприняло попытку опротестовать новую схему планирования через суд. Тогда было вынесено промежуточное решение: перевозчику рекомендовали обратиться в суд повторно в 2022 году, если до того момента власти сами не учтут пожелания транспортников. По словам Александра Панькова, пока никакой положительной динамики в этом вопросе не наблюдается и перспектива сокращения 260-го маршрута уже превращается в реальность.
«Мы готовы до последнего отстаивать свое право на работу по привычному направлению и право наших пассажиров на комфортное передвижение. Сейчас же мы находимся в подвешенном состоянии. Были планы на обновление парка техники, но сейчас делать это не имеет смысла – если маршрут будет усечен, придется где-то находить средства на оплату предыдущих кредитов, взятых для приобретения микроавтобусов», – сетует Александр.
Представители другого перевозчика, обслуживающего не менее популярный маршрут №123, признаются: они не раз пытались донести свою точку зрения до руководства комитета по транспорту Волгоградской области, однако на все запросы получают один и тот же ответ – маршрут №123Т подлежит отмене, и пока планов на продолжение его существования нет. Как и 122-й маршрут, который курсирует между Волжским и Краснослободском.
«Предположим, мы согласимся работать в усеченном виде, но тогда где организованные площадки для пересадки, где остановочные пункты? – справедливо задаются вопросом перевозчики. – Кажется, что чиновники думают о чем угодно, но только не о людях и уж тем более не о водителях, которые лишатся работы. Мы же не сможем содержать такое количество сотрудников!» – возмущается уполномоченный представитель Товарищества «Победа» Алексей Пищугин.
«Закрыть маршруты легко – восстановить их сложно, – убежден директор СРО «Перевозчики Волгоградской области» Алексей Гуполов. – Тем более что если какие-то направления можно закрыть без потери качества и ущерба для пассажиров, то, к примеру, наш, 159-й, который довозит волжан до Землячки через всю Вторую продольную, ничем нельзя заменить. Каждая маршрутка ежедневно перевозит 300-400 человек, в день водитель совершает 6 рейсов, на маршруте работают 19 машин. Можете сами подсчитать, сколько пассажиров лишится удобного транспорта».
В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства ИА «Высота 102» информацию о планируемом сокращении протяженности пригородных маршрутов подтвердили. Правда, уточнили, что документ планирования окончательно не принят.
«В настоящее время комитетом транспорта и дорожного хозяйства подготовлены изменения в документ планирования пригородных маршрутов. Так, в случае вступления изменений в силу, будет сокращена протяженность пригородных маршрутов, следующих со стороны Волжского (№123, 260, 160, 159) до остановки «Поселок Нижний Тракторный». Отметим, что на сегодняшний день окончательное решение по изменению маршрутов не принято, лицензии перевозчиков продолжают действовать», – заявили в ведомстве.
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