



Жители Волжского и Волгограда бьют тревогу: по словам читателей ИА «Высота 102», под угрозой закрытия оказались пригородные маршрутки 160, 260, 123 и 159. В редакцию поступают десятки звонков от обеспокоенных граждан, ежедневно курсирующих между двумя городами. Не меньше пассажиров взволнованы предстоящей ликвидацией маршрутов и сами перевозчики. Уже с 1 апреля 2022 года все маршрутки, следующие из Волжского в Волгоград, будут довозить людей только до Тракторозаводского района. Далее пассажирам вероятнее всего придется пересаживаться на городской транспорт – автобусы, троллейбусы или скоростной трамвай.

Владельцы транспортных предприятий, с которыми связались корреспонденты ИА «Высота 102», говорят, что этот механизм был заложен в основу новой схемы планирования еще в 2017 году. Именно тогда все пригородные маршруты внесли в реестр подлежащих замене – со сроком окончания работы через пять лет, то есть аккурат в текущем году.





« В 2017 году мы в последний раз получили маршрутные карты, рассчитанные на 5 лет, с предупреждением о том, что в июне 2022 года маршруты будут ликвидированы. Позже в схему планирования внесли изменения: маршруты решено было не ликвидировать вовсе, а только сократить, и эти изменения вступают в силу уже с 1 апреля. Но по сути это и есть самое настоящее убийство бизнеса пригородных перевозок, – говорит представитель ИП Цегельнюк Александр Паньков. – Ладно мы, но что делать пассажирам, которые вынуждены пересаживаться, тратить дополнительные деньги, да ведь еще не каждый городской автобус доезжает до тех мест, куда возим людей мы» .





Предприятие, которое представляет Александр Паньков, обслуживает маршрут №260, курсирующий из 37-го микрорайона в городе Волжском через весь Волгоград до областного кардиоцентра. В 2010 году этот маршрут стал первым по протяженности и до сих пор остается единственным, который довозит пассажиров до Волгоградского госуниверситета и крупного лечебного учреждения. В распоряжении перевозчика сегодня имеется 40 автомобилей и, говорит Паньков, ни один из них никогда не ездил, что называется, порожняком. Популярность 260-й маршрутки действительно трудно переоценить: ею активно пользуются студенты разных вузов, проживающие в Волжском, преподаватели, сотрудники и пациенты кардиоцентра.





« И вот представьте: человек едет на обследование в кардиоцентр, у него имеется соответствующий диагноз, но ему предлагается совершить несколько пересадок, чтобы доехать до Советского района, а потом еще добраться до больницы. Нет, я понимаю, конечно, что прогулка – хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, но не настолько же» , – возмущается Александр.





Еще в 2017 году руководство ИП Цегельнюк предприняло попытку опротестовать новую схему планирования через суд. Тогда было вынесено промежуточное решение: перевозчику рекомендовали обратиться в суд повторно в 2022 году, если до того момента власти сами не учтут пожелания транспортников. По словам Александра Панькова, пока никакой положительной динамики в этом вопросе не наблюдается и перспектива сокращения 260-го маршрута уже превращается в реальность.





« Мы готовы до последнего отстаивать свое право на работу по привычному направлению и право наших пассажиров на комфортное передвижение. Сейчас же мы находимся в подвешенном состоянии. Были планы на обновление парка техники, но сейчас делать это не имеет смысла – если маршрут будет усечен, придется где-то находить средства на оплату предыдущих кредитов, взятых для приобретения микроавтобусов » , – сетует Александр.





Представители другого перевозчика, обслуживающего не менее популярный маршрут №123, признаются: они не раз пытались донести свою точку зрения до руководства комитета по транспорту Волгоградской области, однако на все запросы получают один и тот же ответ – маршрут №123Т подлежит отмене, и пока планов на продолжение его существования нет. Как и 122-й маршрут, который курсирует между Волжским и Краснослободском.





« Предположим, мы согласимся работать в усеченном виде, но тогда где организованные площадки для пересадки, где остановочные пункты? – справедливо задаются вопросом перевозчики. – Кажется, что чиновники думают о чем угодно, но только не о людях и уж тем более не о водителях, которые лишатся работы. Мы же не сможем содержать такое количество сотрудников! » – возмущается уполномоченный представитель Товарищества «Победа» Алексей Пищугин.













« Закрыть маршруты легко – восстановить их сложно, – убежден директор СРО «Перевозчики Волгоградской области» Алексей Гуполов. – Тем более что если какие-то направления можно закрыть без потери качества и ущерба для пассажиров, то, к примеру, наш, 159-й, который довозит волжан до Землячки через всю Вторую продольную, ничем нельзя заменить. Каждая маршрутка ежедневно перевозит 300-400 человек, в день водитель совершает 6 рейсов, на маршруте работают 19 машин. Можете сами подсчитать, сколько пассажиров лишится удобного транспорта » .





В региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства ИА «Высота 102» информацию о планируемом сокращении протяженности пригородных маршрутов подтвердили. Правда, уточнили, что документ планирования окончательно не принят.



