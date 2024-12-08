Спорт

Волгоградские волейболистки победно выступили в домашнем туре Высшей лиги «Б»

Спорт 08.12.2024 20:45
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08.12.2024 20:45


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» одержали две победы в домашнем пятом туре Высшей лиги «Б» группы «Центр», сообщает V102.RU.

Волгоградская команда в пятницу, 6 декабря, в Волжском начала очередной этап турнира матчем со своими конкурентами из Таганрога — «Красными крыльями». Клуб из Ростовской области идет следом за «Волжаночкой», но хозяйки были изначальными фаворитками поединка. И старт встречи в ФОК «Авангард» это предположение оправдал. Бело-зеленые выиграли две первые партии со счетом 25:18 и 25:22. Казалось, что волгоградский коллектив и в третьем сете сможет развить преимущество и праздновать итоговый успех. Но «Красные крылья» приободрились и сравняли после своих выигрышных партий со счетом 25:14 и 25:22.

Все решилось на тай-брейке. «Волжаночка-ГРАСС» в ключевой момент противостояния сломила сопротивление гостей, выиграв партию — 15:11. Хоть волгоградские спортсменки в итоге и одержали непростую победу, но из-за проигрыша в двух сетах потеряли один балл, заработав только два очка. Отметим, что в домашнем туре «Волжаночкой-ГРАСС» руководила старший тренер Анастасия Кузнецова, подменявшая отсутствовавшего из-за болезни наставника Александра Чернова.

Накануне, 7 декабря, хозяйки пропустили игровой день. В субботу в единственном матче «Красные крылья» обыграли «Викторию — ПРО» со счетом 3:2. И сегодня, 8 декабря, «Волжаночка» завершала тур как раз поединком с проигравшей командой из Саратова. Матч начался рано - в 10 00 ч.


И снова волгоградкам пришлось приложить немало сил для очередной победы. Первая партия подшефным Кузнецовой не удалась — «Виктория-ПРО» повела, уверенно взяв сет — 25:19. С таким же счетом завершилась следующая партия, но уже в пользу прибавивших в игре хозяек. Далее в равном поединке команды обменялись выигрышными партиями. Победитель матча определился на тай-брейке. В пятом сете волжанки проигрывали, но все же собрались и выиграли — 15:9. Для бело-зеленых эта виктория стала четвертой подряд в чемпионате.

Подвел итоги домашнего этапа и поделился планами на будущее президент «Волжаночки-ГРАСС» и Федерации волейбола Волгоградской области Николай Стасюк.

- Потеряли два очка, но у нас не стоит серьезной задачи попасть в первую шестерку. Поставим такую цель в следующем сезоне. Коллектив молодой. У Саратова средний возраст 20 лет, у нас — 17 лет. Три года — это большая разница, тем более для девчонок. Выигрывают 10 очков партию, следующий сет проигрывают. Когда опыта наберутся, мы будем работать над стабилизацией результатов. То, что я хотел видеть в этом туре, не получилось. Проигрышные партии никому не нужны. Но общий результат положительный, тренеры справились со своей работой. Отмечу, что в Высшей лиге «Б» сильно поднялся уровень чемпионата. В каждой команде очень много игроков, все ставят задачи. Появилось достаточно команд и в Первой лиге. Планируем, что через пару сезонов выйдем в Высшую лигу «А». Такая задача стоит. Рассчитываем проводить домашние матчи на «Динамо Арене» уже в следующем сезоне, - заявил руководитель волгоградского клуба.  

Не совсем довольна итоговым результатом и Анастасия Кузнецова.

- Хотелось бы немного другого результата. Все-таки домашний тур. Мы играли с командами, которые ниже нас в турнирной таблице. Дважды победили, но отдали по одному очку соперникам. Хотелось бы заработать по три балла в каждой игре, однако получилось только по два. С главным тренером были постоянно на связи. Мы и перед встречей с ним разговаривали, после матча анализируем поединки. Утром тяжело выступать. Проснулись и уже едем на игру. Все волейболистки жили дома, во время тура в гостиницу не заселялись, — отметила старший тренер «Волжаночки-ГРАСС». 

Волейболистка волгоградского клуба Дарья Бочкарева является уроженкой Саратова, но выходила на битву с географическими соседями с обычным настроем.

- Настрой у меня всегда одинаковый — хороший. Очень рада, что стала лучшим игроком матча c Саратовом. Большое спасибо всем болельщикам, помогает их поддержка очень сильно. Дома всегда легче играть, — подчеркнула связующая бело-зеленых. 

- Результатом довольна, но было бы лучше победить не в пяти партиях, а в трех. Мы накануне отдохнули, набрались сил на последний матч. Со всеми командами выходим с правильным настроем — выиграть, - резюмировала одноклубница Бочкаревой Злата Кравченко.

«Волжаночка-ГРАСС» занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре с 20 по 22 декабря волгоградки в Рязани встретятся с хозяйками и затем с командой «Северянка-2» из Череповца. В третьем матче наши волейболистки сразятся с «Брянском».  ​​​​​​​

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Волейбольный клуб «Волжаночка-ГРАСС»/ vk.com

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