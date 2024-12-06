В Госдуме предложили ввести ипотеку под 2% для участников СВО





Заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции. Процентная ставка для таких граждан при покупке жилплощади будет составлять всего 2%, передает V102.RU со ссылкой «Риа Новости».

Предложение, по словам Колунова, в ближайшее время будет направлено в Минфин России.

– Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое - процентную ставку важно установить на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах, второе - кредитные лимиты, по аналогии с семейной ипотекой, должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 миллионов для всех остальных, – приводят слова парламентария сетевое издание.

По его мнению, возможность оформления ипотеки должны получить не только участники СВО, но и их супруги и вдовы.