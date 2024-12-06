



Главные тренеры и гандболистки «Динамо-Синары» и московского «Луча» накануне, 5 декабря, на пресс-конференции подвели итоги матча в рамках очередного тура предварительного этапа женской Суперлиги, в котором волгоградский клуб на родной арене обыграл гостей со счетом 35:26, сообщает V102.RU.

Наставник бело-голубых Евгений Дмитриев считает, что долгое отсутствие игровой практики сказалось на старте поединка.

- У нас была большая пауза, и начало матча это показало. Пока девочки вошли в игру, совершали ненужные потери. Мы чуть отошли от плана на игру, но хорошо, что вратарь Мария Дувакина подчистила и помогла на старте. И когда начали дисциплинированно играть в защите и стали забрасывать мячи в переходах, пошло немного полегче. Дома надо было обязательно брать два очка. Мы все-таки хотим по итогам предварительного этапа попасть в первую шестерку, поэтому нужна была победа. Сейчас, думаю, предстоит непростой выезд в Майкоп. Там команда тоже кусачая именно дома. Потом две встречи с фаворитами — «Черноморочкой» и «Астраханочкой». Сегодня нужно было выигрывать и для психологии, чтобы к следующим турам подойти с большей уверенностью, — отметил специалист.

Виктория Турусина, ставшая лучшей гандболисткой и самой результативной в составе «Динамо-Синары», поделилась секретом хорошей реализации с пенальти в победной игре.

- Хочу поблагодарить «Луч» за матч. Получилась тяжелая игра, было много борьбы. Для нас эта встреча была очень важной. Спасибо большое команде, которая зарабатывает семиметровые. Мне их доверяют. Подхожу и стараюсь ни о чем больше не думать при исполнении пенальти, - рассказала полусредняя волгоградского коллектива.

Напомним, в первом круге «Луч» дома обыграл «Динамо-Синару» со счетом 35:29. Главный тренер столичной команды Роман Ляшенко отметил, что реванш на «Динамо Арене» накануне состоялся.

- Сказать, что «Динамо» было сильнее по всем статьям, наверное, нельзя. Провал в первом тайме в нападении. Чуть растерялись. Соперники получили преимущество в контратаках. До 20 минуты первого тайма мы играли на равных. У нас были очень хорошие моменты в нападении, но несколько шансов не реализовали. «Динамо» почувствовало кровь и сыграло в свой любимый гандбол – быстрые контратаки, мощный напор. Сложилось, к сожалению, для нас неудачно, для «Динамо», напротив, хорошо. Поэтому такая ситуация, — резюмировал наставник гостей.





Лучшая гандболистка во вчерашнем матче в составе «Луча» Юлия Крупенникова высказала мнение, в чем хозяйки были сильнее.

- Спасибо «Динамо-Синаре» за такой матч. Не хватило реализации, по эмоциям волгоградки нас превзошли. Девчонки все старались, но не хватило быстроты ног и стремления выиграть игру, перебороть те пять минут, которые мы провалили в первом тайме. Все были настроены на встречу у нас, но у «Динамо» получилось сегодня чуть больше, - отметила спортсменка.

В следующем туре 10 декабря «Динамо-Синара» на выезде сыграет с клубом АГУ- «Адыиф» из Майкопа. А 16 декабря бело-голубые проведут последний домашний матч в 2024 году против новороссийской «Черноморочки».