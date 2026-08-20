Амфитеатр с видом на фонтаны начинают строить в центре Волгограда

Строительство амфитеатра на 1500 мест начинается в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Аналогичное сооружение есть уже в Центральном районе на набережной с видом на Волгу, а в данном случае амфитеатр возведут с видом на фонтаны. Их строительство уже вошло в финальную стадию.

Как сообщили в администрации города, зрители смогут наслаждаться шоу фонтанов с возвышенности, которую возведут вдоль улицы Батальонная. Соответствующий контракт уже подписан между инвестором и подрядной организацией ООО «АМГ». Эта компания уже строила в Волгограде ФОК и другие социальные объекты.

В ближайшее время стартуют подготовительные мероприятия на стройплощадке.

Фото администрации Волгограда