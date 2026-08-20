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Спорт

Волгоград принимает главные старты сезона по сёрфингу

Спорт 20.08.2026 19:04
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20.08.2026 19:04


В Волгограде дан старт ключевым соревнованиям российского сезона по сёрфингу: на базе клуба Volga Surf Camp в Краснослободске (акватория реки Волги) проходят чемпионат и первенство России. В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации – как взрослые атлеты, так и юниоры в возрасте до 19 лет.

Торжественное открытие турнира состоялось на главной высоте города героя, подчеркнув значимость события для спортивной повестки региона. Соревновательная площадка на Волге демонстрирует, что динамичные водные дисциплины успешно развиваются и за пределами традиционных морских локаций.

Программа соревнований охватывает три дисциплины: вейксёрфинг, вейкским и «доска с веслом» (SUP). В рамках дисциплины SUP запланированы техническая гонка, спринт и длинная дистанция – формат, требующий от спортсменов сочетания выносливости, точности управления доской и умения адаптироваться к волновой обстановке. В категориях вейксёрфинга и вейкскима состязания выстроены по классической турнирной схеме: после серии квалификационных заездов состоятся финалы. Для проведения заездов задействован катер Centurion RI 230 – модель, широко востребованная в вейк дисциплинах благодаря стабильным характеристикам формирования волны.

Турнир организован при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации серфинга Волгоградской области, Комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области, а также Федерального центра подготовки спортивного резерва и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Расписание состязаний и трансляции доступны в официальных аккаунтах Федерации сёрфинга России.

Александр Веселовский

Фото: Министерство спорта Российской Федерации

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