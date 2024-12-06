Производители колбас предупредили ритейлеров о росте цен в 2025 году





Торговые сети начали получать от производителей колбас и сосисок уведомления о росте цен с 2025 года. Об этом сообщили в сетевом издании «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Так, с февраля следующего года рост на 10% прогнозируют производители «Черкизово», ГК «Талина» («Атяшево») и «Новая столица» («Егорьевская»). Великолукский мясокомбинат планирует поднять цены на 7%.

Ранее в Национальном союзе мясопереработчиков уже предупреждали правительство о росте цен в связи с дефицитом сырья, который не покрывается импортом. Предстоящее повышение цен может стать первым значительным с 2023 года.