В Волгограде выясняют обстоятельства гибели молодого полицейского





В Волгограде выясняют обстоятельства смерти молодого сотрудника полиции, тело которого было обнаружено родственниками в гаражном кооперативе. По предварительным данным, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правоохранительные органы, смерть сотрудника МВД не носит криминальный характер.

Известно, что мертвым молодого мужчину обнаружил в гараже его отец 2 декабря.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой сотрудник работал водителем в одном из подразделений УМВД России по г. Волгограду.

– Вечером 2 декабря на территории гаражно-строительного кооператива было обнаружено тело полицейского-водителя. Предварительно установлено, что гибель сотрудника не носит криминальный характер. В настоящее время комплекс проверочных мероприятий по данному факту продолжается, – сообщили в главке полиции.