Экономика 05.12.2024 15:17
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05.12.2024 15:17
ФАС России обратила внимание ретейлеров на недопустимость необоснованного повышения цен на продовольственные и непродовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии празднования Нового года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное антимонопольное ведомство, кроме того, сетям рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.
При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения, предупредили в ФАС.
Предупреждение отправлено в сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный».
Между тем, напомним, в Волгоградской области за минувшую неделю вновь выросли цены на некоторые продукты питания. По данным Волгоградстата, рост стоимости на некоторые составил около 5%.
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