В Волгоградской области после незначительного снижения стоимости килограмма сливочного масла цены на этот продукт снова рванули вверх. Как следует из последнего отчета волгоградских статистиков, всего за неделю – с 26 ноября по 2 декабря – незаменимый товар из продуктовой корзины стало дороже сразу на 3,6%. По данным Волгоградстата, купить сегодня килограмм сливочного масла в магазинах региона можно по ценам в среднем около 990,67 рублей.
Растительное масло, как и прогнозировал ранее волгоградский эксперт, тоже продолжает медленно, но верно прибавлять в цене. За неделю стоимость литра выросла на 1,16% и составила 126,16 рублей.
Ощутимо подорожали овощи в регионе, без которых ни одна хозяйка не сможет сварить борщ. Так, например, лук репчатый стал дороже на 5%, свекла на 3,3%, картофель на 3,2%, а морковь – на 1,2%. Цены на помидоры и огурцы также берут новые высоты – подорожание за неделю на эти овощи составило 5,32% и 3,56% соответственно.
Зафиксирован рост цен и на другие продукты:
- молоко пастеризованное +2,2%,
- сметана +1,3%,
- яйца куриные +1,2%,
- творог +0,8%,
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки +0,6%,
- хлеб из ржаной муки +0,5%,
- макаронные изделия +0,3%.