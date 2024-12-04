Экономика

Как с цепи сорвались: в Волгограде цены на продукты прибавили за 7 дней до 5%

Экономика 04.12.2024 19:54
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04.12.2024 19:54


В Волгоградской области после незначительного снижения стоимости килограмма сливочного масла цены на этот продукт снова рванули вверх. Как следует из последнего отчета волгоградских статистиков, всего за неделю – с 26 ноября по 2 декабря – незаменимый товар из продуктовой корзины стало дороже сразу на 3,6%. По данным Волгоградстата, купить сегодня килограмм сливочного масла в магазинах региона можно по ценам в среднем около 990,67 рублей. 

Растительное масло, как и прогнозировал ранее волгоградский эксперт, тоже продолжает медленно, но верно прибавлять в цене. За неделю стоимость литра выросла на 1,16% и составила 126,16 рублей.

Ощутимо подорожали овощи в регионе, без которых ни одна хозяйка не сможет сварить борщ. Так, например, лук репчатый стал дороже на 5%, свекла на 3,3%, картофель на 3,2%, а морковь – на 1,2%. Цены на помидоры и огурцы также берут новые высоты – подорожание за неделю на эти овощи составило 5,32% и 3,56% соответственно. 

Зафиксирован рост цен и на другие продукты: 

  • молоко пастеризованное +2,2%, 
  • сметана +1,3%, 
  • яйца куриные +1,2%, 
  • творог +0,8%,
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки +0,6%, 
  • хлеб из ржаной муки +0,5%, 
  • макаронные изделия +0,3%.

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