



В Волгоградской области после незначительного снижения стоимости килограмма сливочного масла цены на этот продукт снова рванули вверх. Как следует из последнего отчета волгоградских статистиков, всего за неделю – с 26 ноября по 2 декабря – незаменимый товар из продуктовой корзины стало дороже сразу на 3,6%. По данным Волгоградстата, купить сегодня килограмм сливочного масла в магазинах региона можно по ценам в среднем около 990,67 рублей.

Растительное масло, как и прогнозировал ранее волгоградский эксперт, тоже продолжает медленно, но верно прибавлять в цене. За неделю стоимость литра выросла на 1,16% и составила 126,16 рублей.

Ощутимо подорожали овощи в регионе, без которых ни одна хозяйка не сможет сварить борщ. Так, например, лук репчатый стал дороже на 5%, свекла на 3,3%, картофель на 3,2%, а морковь – на 1,2%. Цены на помидоры и огурцы также берут новые высоты – подорожание за неделю на эти овощи составило 5,32% и 3,56% соответственно.

Зафиксирован рост цен и на другие продукты: