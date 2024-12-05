Политика

Андрей Бочаров продлил полномочия замгубернатора Анны Писемской

Политика 05.12.2024 12:20
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05.12.2024 12:20


Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Анна Писемская в должности заместителя главы регионе  в обладмине курирует вопросы, связанные с развитием экономики региона и инвестиционной активностью, управлением государственным имуществом, тарифным регулированием, решением задач экологии.

Ранее, напомним, сообщалось, что Андрей Бочаров продлил полномочия первым заместителям губернатора Александру Дорждееву и Валерию Бахину, заместителю Геннадию Шевцову, а также заместителю главы региона и руководителю аппарата губернатора Евгению Харичкину, 

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