Андрей Бочаров продлил полномочия замгубернатора Анны Писемской





Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области. Анна Писемская в должности заместителя главы регионе в обладмине курирует вопросы, связанные с развитием экономики региона и инвестиционной активностью, управлением государственным имуществом, тарифным регулированием, решением задач экологии.

Ранее, напомним, сообщалось, что Андрей Бочаров продлил полномочия первым заместителям губернатора Александру Дорждееву и Валерию Бахину, заместителю Геннадию Шевцову, а также заместителю главы региона и руководителю аппарата губернатора Евгению Харичкину,