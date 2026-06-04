В Волгоградской области шесть часов действует беспилотная опасность





Волгоградская область вновь провела ночь в ожидании налёта ВСУ. Режим беспилотной опасности был введён накануне около полуночи и действует до сих пор.

- Экстренная информация РСЧС: БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:49 3 июня 2026 года. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, - говорится в сообщениях, разосланных МЧС России жителям и гостям региона.

Отметим, специалисты также не рекомендуют приближаться к окнам и пользоваться лифтом. Находиться в изолированном месте необходимо до полной отмены угрозы удара БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102»