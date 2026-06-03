Заселение в отели «Мартон» в Волгограде будет квалифицировано как нарушение закона, что грозит административной и даже уголовной ответственностью. Пользование опечатанными объектами, как пояснили в ГУ ФССП России по Волгоградской области, будет расцениваться как незаконное занятие федеральной собственности.

- Попытки заселения в указанные объекты являются нарушением закона и влекут для граждан административную ответственность за незаконное занятие федерального имущества, а для лиц, содействующих заселению или эксплуатирующих объекты, — уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), - уточнили в ГУ ФССП по региону.

Незаконность проживания отразиться и на спорах по оплате и качеству оказываемых услуг, так как в данном случае они будут оказываться нелегально.

Ранее сообщалось, что по решению Останкинского районного суда Москвы от 14 октября 2025 года имущество бывшего судьи Виктора Момотова, в числе которого сеть волгоградских отелей «Мартон», обращено в доход государства. В Волгограде речь идет о гостиницах «Мартон Победа» (ул. Белоглинская, 40А), «Мартон Родина» (ул. Рокоссовского, 55), «Мартон Царицын» (ул. Царицынской Обороны, 34) и «Вилла Санчо» (ул. Профсоюзная, 34А).

Судебные приставы 29 мая текущего года реализовали обеспечительные меры в виде запрета на использование и эксплуатацию указанных гостиниц.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области